Inter-Como, il risultato in diretta LIVE

Le parole a Sky dell'allenatore del Como prima del match: "Chivu lo conosco da tanti anni, abbiamo un gran rapporto: stavamo parlando della nuova vita di giocare ogni tre giorni, per noi è la prima volta, ci siamo detti due-tre cose su questo. Oggi è una partita in più che ti dà 3 punti, noi proviamo ad avere questa cultura dove non importa contro chi giochi ma bisogna fare punti, è una cultura che vogliamo portare a Como e piano piano stiamo migliorando. Sono due-tre anni che stiamo lavorando, loro sono una squadra già fatta, vincente, con 80 mila tifosi a seguire ogni tre giorni la squadra. Noi non possiamo pretendere di essere a questo livello, però possiamo pretendere di fare il meglio in ogni partita. L'anno scorso abbiamo perso entrambe le volte con l'Inter, ma abbiamo contnuato a giocare e siamo arrivati in Champions. Sanchez? Ci sono dei ragionamenti, ma preferisco che rimane nella nostra relazione con i portieri, non è un qualcosa di cui parlare fuori. Abbiamo due buone scelte in porta e cerchiamo di fare la migliore in partita"