Inter-Como, il risultato in diretta LIVE
Secondo big match di giornata in scena a San Siro, dove si affrontano Inter e Como. Chivu ripropone per 10/11 la formazione di Rotterdam: la novità è il ritorno dall'inizio di Bastoni in difesa ma al posto di Bisseck, a sinistra c'è Carlos Augusto e a centrocampo gioca Dimarco. In avanti la coppia Esposito-Thuram. Fabregas con Sanchez tra i pali e Da Cunha nei tre dietro Douvikas. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
8' - Rischio incomprensione tra Ramon e Sanchez: il colpo di testa all'indietro scavalca il portiere che ha, comunque, il tempo di recuperare il pallone
Presenza numero 250 per Federico Dimarco con la maglia dell'Inter considerando tutte le competizioni. Di queste 178 sono arrivate in Serie A
6' - Nico Paz! Primo tentativo del match, con l'argentino che riceve orizzontale e calcia di prima col mancino dalla lunga distanza: la palla non gira come desiderato e termina alta
4' - Prime pressioni, entrambe le squadre mostrano di voler fare la partita e imporre il proprio ritmo
Ora parola al campo: si comincia a San Siro!
Un minuto di silenzio a San Siro
Un minuto di raccoglimento per ricordare Jesus de Miguel, calciatore scomparso tragicamente nei giorni scorsi
Grandi eventi LIVE ora su Sky: scendono in campo Inter-Como e parte il semaforo verde per il GP del Brasile a Interlagos (qui anche il liveblog). Due appuntamenti imperdibili, un'unica soluzione per seguirli assieme: lo Split Screen! Segui l'azione ruota a ruota in Formula 1 e ogni gol della Serie A contemporaneamente sullo stesso schermo. Ecco come attivare lo Split Screen:
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Inter-Como, arbitra Chiffi
- Arbitro: Chiffi
- Assistenti: Colarossi - Bahri
- IV: Marcenaro
- VAR: Paterna
- AVAR: Gariglio
Come è cambiato il Como in due anni
Pensare che è iniziato tutto dalla Serie D, dove il Como giocava fino a sette anni fa…Appena due anni fa, invece, era quindicesimo in Serie A, con 9 punti in 11 giornate. Come è avvenuta la scalata? Salendo un gradino alla volta, aggiungendo sempre qualcosa, migliorando passo dopo passo. Ecco le tappe fondamentali, stagione per stagione.
Vi ricordate dove era due anni fa il Como?Vai al contenuto
Gli highlights di Lens-Como
Addirittura da record il successo del Como in Champions, con un clamoroso 9-1 in casa del Lens.
Gli highlights di Feyenoord-Inter
In settimana l'Inter ha giocato e stravinto in Champions: 3-0 sul campo del Feyenoord.
Stasera c'è Fiorentina-Juve
Quali saranno le scelte di Vanoli e Spalletti per l'ultima partita dell'11^ giornata di Serie A.
Le probabili formazioni di Fiorentina-JuventusVai al contenuto
Fabregas: "Non importa contro chi giochiamo, vogliamo fare punti"
Le parole a Sky dell'allenatore del Como prima del match: "Chivu lo conosco da tanti anni, abbiamo un gran rapporto: stavamo parlando della nuova vita di giocare ogni tre giorni, per noi è la prima volta, ci siamo detti due-tre cose su questo. Oggi è una partita in più che ti dà 3 punti, noi proviamo ad avere questa cultura dove non importa contro chi giochi ma bisogna fare punti, è una cultura che vogliamo portare a Como e piano piano stiamo migliorando. Sono due-tre anni che stiamo lavorando, loro sono una squadra già fatta, vincente, con 80 mila tifosi a seguire ogni tre giorni la squadra. Noi non possiamo pretendere di essere a questo livello, però possiamo pretendere di fare il meglio in ogni partita. L'anno scorso abbiamo perso entrambe le volte con l'Inter, ma abbiamo contnuato a giocare e siamo arrivati in Champions. Sanchez? Ci sono dei ragionamenti, ma preferisco che rimane nella nostra relazione con i portieri, non è un qualcosa di cui parlare fuori. Abbiamo due buone scelte in porta e cerchiamo di fare la migliore in partita"
Due punti tra le due squadre
È la distanza con cui l'Inter è avanti rispetto al Como, il che rende il big match di oggi al Meazza ancora più importante.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Chivu: "Oggi dovremo alzare il livello sotto ogni punto di vista"
Così l'allenatore dell'Inter nel pre-partita a Sky: "È l'ultima partita di un ciclo importante, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto e oggi è importante per farlo. Il Como era forte anche l'anno scorso, sappiamo che non è una partita semplice e le difficoltà che potremo incontrare, per questo dovremo alzare il livello sotto ogni punto di vista. Servirà tanta personalità, determinazione, bisogna fare le cose in comune con e senza palla".
Torna a vincere la Dea
Successo di misura per l'Atalanta a Monza: l'ultimo successo risaliva a un mese fa.
L'Atalanta torna a vincere a Monza con KrstovicVai al contenuto
Il Milan sbanca Marassi
I rossoneri di Amorim, dopo lo stop in coppa, tornano a vincere e lo fanno con due gol nel primo tempo. Arriva tardi la reazione del Genoa.
Genoa-Milan 1-2: gol di Cisse e Pulisic, brividi nel finale dopo la rete di EllertssonVai al contenuto
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
I precedenti
L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del club contro una singola avversaria nella competizione; inoltre, l'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21).
Il bilancio a Milano
Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove; solo Fiorentina (16 contro il Cagliari), Lazio (16 contro la Triestina) e Milan (15 contro il Cagliari) hanno registrato una striscia di vittorie casalinghe più lunga contro una singola avversaria nella storia della competizione.
Nerazzurri reduci dal ko nel derby
Dopo un'imbattibilità di 19 partite (13 vittorie, 6 pareggi), l'Inter ha perso l'incontro più recente contro il Milan; i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dall'agosto-settembre 2025, quando furono battuti da Udinese e Juventus.
Fortino San Siro per l'Inter
L'Inter ha segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, vincendole tutte; i nerazzurri puntano ora a ottenere sei successi nelle prime sei partite interne, un traguardo raggiunto in precedenza solo nelle stagioni 1937/38, 1950/51, 1953/54 e 1979/80. Inoltre, negli ultimi 60 anni, l'Inter ha segnato più di 17 gol nelle prime sei partite casalinghe di campionato solo in due occasioni, realizzandone 18 sia nel 1999/00 che nel 2021/22.
Miglior partenza di sempre per la squadra di Fabregas
Il Como ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (7 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17; con 18 gol realizzati, la squadra ha inoltre superato il proprio record di marcature nelle prime 10 gare di un massimo campionato, avendo raggiunto tale cifra in precedenza non prima della 12ª giornata, nelle stagioni 1949/50 e 1950/51.
Il trend del Como in trasferta
Il Como ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei trasferte di questo campionato di Serie A, superando il precedente record del club a questo punto della stagione, fissato a due successi nel 2025/26.
Il valore del pressing alto
Inter e Como hanno effettuato 81 recuperi offensivi in questa stagione di Serie A, meno solo dei 96 della Roma; il Como ha però realizzato quattro gol in seguito a queste situazioni di gioco, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto ai due dell'Inter.
Come giocano le due squadre
Il Como (211) e l'Inter (188) sono le due squadre che hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie A; le due formazioni guidano la classifica anche per quanto riguarda le sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, rispettivamente con 57 e 50.
Como terza 'vittima' preferita di Thuram
Dopo aver segnato per tre partite consecutive, Marcus Thuram è rimasto a secco nelle ultime due; non registra un digiuno più lungo in Serie A da febbraio-marzo (cinque); l'attaccante dell'Inter ha realizzato quattro gol in tre sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Parma (cinque reti in cinque sfide) e il Torino (sette marcature in cinque incontri).
I nuovi obiettivi di Douvikas
L'Inter è, insieme a Cagliari e Milan, una delle tre squadre contro cui Tasos Douvikas ha disputato tre partite di Serie A senza mai segnare o fornire assist. Con una rete in questo incontro, l'attaccante del Como diventerebbe il 10° giocatore a raggiungere la doppia cifra sia per gol in casa che in trasferta nelle ultime tre stagioni di Serie A, tra questi tre fanno parte di questa sfida: Marcus Thuram, Nico Paz e Lautaro Martínez.