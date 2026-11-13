Lo sloveno ha arbitrato la finale mondiale Spagna-Argentina e nel pre di Italia-Francia a San Siro ha ricevuto il premio Campanati: giunto alla settima edizione, il riconoscimento è nato per onorare la memoria dell'ex arbitro e dirigente arbitrale Fifa e Uefa, alla guida dell’AIA dal ’72 al ’90. "Avevo già deciso di smettere prima del mondiale -ha rivelato il 46enne Vincic- L’ultima mia partita è stata la finale, un sogno diventato realtà" ITALIA-FRANCIA 3-1, HIGHLIGHTS

"Ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi...". Slavko Vincic, l'arbitro sloveno della finale degli ultimi Mondiali tra Spagna e Argentina, racconta così il momento in cui la commissione Fifa presieduta da Pierluigi Collina ha annunciato il suo nome per l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026. "All'inizio è stato uno shock: tante emozioni, le lacrime agli occhi, tutta la mia carriera, i miei sacrifici e quelli della mia famiglia mi sono venuti in mente in quegli istanti. La verità è che si cerca sempre di credere in se stessi, ma non mi sarei mai aspettato di dirigere l'ultima partita dell'evento sportivo più seguito al mondo". E Spagna-Argentina è stata anche la sua ultima gara da arbitro: "Vista anche l'età avevo già deciso di smettere prima del Mondiale - ha detto Vincic, che compirà 47 anni il prossimo 25 novembre - era già il secondo per me, ho pensato che sarebbe stato il momento giusto per chiudere questo viaggio e dedicarmi alla mia famiglia, anche se nel mio futuro ci sarà sempre l'arbitraggio. Ma che l'ultima mia partita sarebbe stata la finale della Coppa del Mondo è davvero un sogno che si avvera, si sono allineate le stelle"

qui da sinistra Giorgio Campanati, Giovanni Malagò Commissario straordinario FIGC, Francesco Massini Presidente AIA, Slavko Vincic, Roberto Rosetti Presidente Commissione arbitrale UEFA, Jacopo Ceccarelli Presidente sezione AIA Milano, Michele Affinito Vicepresidente vicario AIA

L’intervista di Vincic a Sky Sport Nell'intervista con Lorenzo Fontani l'arbitro sloveno ha voluto anche citare Pierluigi Collina e Roberto Rosetti, celebrando la scuola arbitrale italiana e ringraziando i suoi due "maestri", che lo hanno seguito come responsabili degli arbitri rispettivamente FIFA e UEFA. "Quello che ho imparato lo devo soprattutto a loro, mi hanno insegnato cos'è un arbitro professionista, come deve comportarsi e come deve prepararsi, li ringrazio per tutto quello che mi hanno dato". E' stato proprio Roberto Rosetti, presidente della Commissione arbitrale UEFA, insieme al Commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò e al Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Francesco Massini, a consegnare il premio Giulio Campanati a Vincic, sul terreno di gioco dello Stadio Meazza, poco prima dell'inizio di Italia-Francia. Vedi anche Vincic, l'intervista a Sky Sport: VIDEO

Il siparietto Rosetti-Malagò a San Siro Precedentemente, nella conferenza di presentazione del Premio, Rosetti e Malagò erano stati protagonisti di un divertente siparietto: Rosetti ha ricordato come qualcuno avesse legato la carriera di Vincic (nel suo palmarès una finale di Europa League, una di Champions League, due campionati europei, due mondiali da arbitro addizionale e due da arbitro centrale) all'essere concittadino del presidente dell'UEFA Ceferin, finché non è arrivata addirittura la designazione per la finale mondiale. A quel punto c'è stata la battuta fulminante di Malagò: "Qualcuno in Italia avrebbe fatto ricorso..." ha detto alludendo alle vicissitudini degli ultimi mesi legate alla sua presidenza federale. Risate in sala conferenze, poi tutti sugli spalti per assistere alla consegna del Premio.