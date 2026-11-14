Belgio-Italia, Mancini: "Loro non sono diversi dalla Francia, ma vogliamo vincere". VIDEO

Non sembrava possibile dopo la sconfitta dell'andata a Roma, ma l'Italia in Belgio può vincere il girone e qualificarsi ai quarti di Nations League: "In realtà io ero fiducioso anche dopo quella partita", ha raccontato il ct Mancini a Sky Sport. "Ero rimasto contento dalla reazione del secondo tempo. Loro hanno caratteristiche simili alla Francia con giocatori veloci e molto bravi tecnicamente"

Dopo la vittoria con la Francia, l'Italia deve completare l'opera in Belgio. Basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di Nations League, con una vittoria arriverebbe anche il primo posto nel girone. Sarebbe già un ottimo risultato, come ha detto Roberto Mancini alla vigilia del match ai microfoni di Sky Sport.

Questa partita vale solo tre punti o qualcosa in più?

"Essere qua a giocarci la qualificazione in questo gruppo è un motivo di orgoglio. Sappiamo che non sarà semplice, il Belgio è un'ottima squadra, ma vogliamo vincere".

Si aspettava una crescita così rapida dalla sconfitta dell'andata a Roma?

"Io ero positivo già dopo quella sconfitta per come avevamo giocato il secondo tempo. La reazione mi era piaciuta, avremmo meritato di pareggiare. C'erano cose che mi rendevano fiducioso".



Domani le maggiori difficoltà arriveranno sotto quale punto di vista? Fisico, tattico, tecnico? Che partità affronterà l'Italia?

"Noi faremo la nostra partita, come sempre. Il Belgio ha giocatori veloci e bravi tecnicamente, non si discostano molto dalle caratteristiche di quelli della Francia".

Ha ancora dubbi da sciogliere sulla formazione o è tutto chiaro?

"Ho tutto chiaro in testa, ma domani mattina vedremo meglio. Oggi l'allenamento è stato appena un defaticante e dobbiamo capire ancora quali sono le condizioni di tutti. Di sicuro dobbiamo sostituire i due titolari che abbiamo perso, Frattesi e Cambiaghi".