Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Belgio-Italia, Mancini: "Loro non sono diversi dalla Francia, ma vogliamo vincere". VIDEO

Nations League

Non sembrava possibile dopo la sconfitta dell'andata a Roma, ma l'Italia in Belgio può vincere il girone e qualificarsi ai quarti di Nations League: "In realtà io ero fiducioso anche dopo quella partita", ha raccontato il ct Mancini a Sky Sport. "Ero rimasto contento dalla reazione del secondo tempo. Loro hanno caratteristiche simili alla Francia con giocatori veloci e molto bravi tecnicamente"

ITALIA AI QUARTI DI NATIONS SE… LE COMBINAZIONI

Dopo la vittoria con la Francia, l'Italia deve completare l'opera in Belgio. Basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di Nations League, con una vittoria arriverebbe anche il primo posto nel girone. Sarebbe già un ottimo risultato, come ha detto Roberto Mancini alla vigilia del match ai microfoni di Sky Sport.

 

Questa partita vale solo tre punti o qualcosa in più?

"Essere qua a giocarci la qualificazione in questo gruppo è un motivo di orgoglio. Sappiamo che non sarà semplice, il Belgio è un'ottima squadra, ma vogliamo vincere". 

 

Si aspettava una crescita così rapida dalla sconfitta dell'andata a Roma?

"Io ero positivo già dopo quella sconfitta per come avevamo giocato il secondo tempo. La reazione mi era piaciuta, avremmo meritato di pareggiare. C'erano cose che mi rendevano fiducioso".

Domani le maggiori difficoltà arriveranno sotto quale punto di vista? Fisico, tattico, tecnico? Che partità affronterà l'Italia?

"Noi faremo la nostra partita, come sempre. Il Belgio ha giocatori veloci e bravi tecnicamente, non si discostano molto dalle caratteristiche di quelli della Francia". 

 

Ha ancora dubbi da sciogliere sulla formazione o è tutto chiaro?
"Ho tutto chiaro in testa, ma domani mattina vedremo meglio. Oggi l'allenamento è stato appena un defaticante e dobbiamo capire ancora quali sono le condizioni di tutti. Di sicuro dobbiamo sostituire i due titolari che abbiamo perso, Frattesi e Cambiaghi".

"Non cambieremo molto rispetto alla partita con la Francia"

In conferenza stampa Roberto Mancini

Calcio: altre notizie

Ravenna, Dinho-mania: scatta foto, ma è il sosia

Serie C - Lega Pro

A poche ore dal suo ritorno in campo a 46 anni, un episodio racconta al meglio l'entusiasmo che...

Van Bommel: "L'Italia è cambiata dopo Roma"

Nations League

Obbligatorio battere gli Azzurri a Bruxelles per i Diavoli Rossi. Ne ha parlato il Ct Mark Van...

Il Portogallo omaggia Cristiano: "Il 7 è eterno"

Nations League

Si è chiusa un'era nella Nazionale portoghese dopo l'addio di CR7, un mito da 146 gol in 234...

Ronaldinho, lo stop è magico: "Diranno che è IA"

video

Non è intelligenza artificiale. È semplicemente, meravigliosamente, Ronaldinho (a 46 anni)....

De Ketelaere: "Per noi conta solo la vittoria"

belgio

L'attaccante del Belgio e dell'Atalanta ha introdotto a Sky Sport la sfida di domenica sera a...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE