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Nations LeagueGiornata 6 - domenica 15 novembre 2026Giornata 6 - dom 15 novKing Baudouin Stadium
Belgio
20:45
Italia
Belgio20:45 Italia
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Belgio-Italia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE della Nations League

Basta un pareggio per la qualificazione ai quarti di Nations League alle 20.45 a Bruxelles, dove Mancini sorprende schierando Pisilli e Koleosho nel tridente con Pio Esposito. Panchina per Vergara e Dimarco. Rispetto alla vittoria con la Francia, l'altra novità è Fagioli (preferito a Doumbia) al posto dell'indisponibile Frattesi. Tanta Serie A per Van Bommel, che punta su De Ketelaere rifornito da Moreira e De Bruyne con Doku

ITALIA AI QUARTI SE: LE COMBINAZIONI

FORMAZIONI UFFICIALI 

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT Van Bommel

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT Mancini

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Belgio-Italia, pre e post partita LIVE su Sky

Diretta su Sky e NOW dalle 20 e dalle 22.45 (partita in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio)

Belgio-Italia, pre e post partita LIVE su Sky

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Formazioni ufficiali

  • BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT Van Bommel
  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. CT Mancini

Le scelte di Mancini

Privi di Cambiaghi e Frattesi, entrambi protagonisti nella vittoria contro la Francia, gli Azzurri cambiano in mezzo e in attacco non senza sorprese. Già, perché a completare il tridente con Pio Esposito sono Pisilli e Koleosho preferiti quindi dall'inizio a Vergara e Dimarco. La novità a centrocampo è invece Fagioli (e non Doumbia), che completa il reparto con Barella e Tonali. Solo conferme invece in difesa, dove Calafiori recupera e Kayode vince il ballottaggio con Palestra

Le scelte di Van Bommel

C'è tanta Serie A tra i Diavoli Rossi a partire dall'attacco, dove il centravanti è De Ketelaere rifornito da Moreira e De Bruyne insieme a Doku. Rispetto al successo in Turchia, Lavia torna dalla squalifica e sostituisce Raskin giocando accanto a Tielemans. Solo conferme in difesa: De Cuyper è preferito nuovamente a Seys a sinistra, sull'altra fascia c'è Castagne e in mezzo la coppia Ngoy-Mechele

Dopo la splendida rimonta contro la Francia, l'Italia può prendersi un posto nei quarti di finale di Nations League. Appuntamento alle 20.45 a Bruxelles, casa del Belgio obbligato a vincere per centrare il pass alla fase a eliminazione diretta. Agli Azzurri può bastare invece anche un pareggio. In contemporanea si gioca anche Francia-Turchia

Italia ai quarti di Nations se: le combinazioni

Due risultati su tre a disposizione per gli Azzurri, ma c'è anche un'altra possibilità...

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League

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statistiche

Sono 27 i precedenti ufficiali - amichevoli incluse - tra Italia e Belgio, con gli Azzurri che hanno festeggiato ben 17 vittorie, a fronte di 5 pareggi e 5 sconfitte. Il 6-1 in amichevole (15 maggio 1938) rappresenta il successo col più ampio scarto della Nazionale sui Diavoli Rossi

statistiche

L'Italia ha vinto tutti i primi 6 incontri disputati contro il Belgio, con 20 gol realizzati (8 quelli subiti) nel periodo. Tradizione "favorevole" ritrovata anche nelle ultime 5 partite, dato che il ko (0-2) dell'andata (25 settembre 2026) aveva interrotto una striscia di 4 risultati utili (con 3 vittorie) degli Azzurri

statistiche

Tra Europei e Mondiali - qualificazioni incluse - l'Italia ha patito soltanto 1 sconfitta per mano del Belgio, a fronte di 4 vittorie e 2 pareggi. Ko che risale al ritorno degli spareggi per le qualificazioni agli Europei 1972: dopo lo 0-0 dell'andata, gli Azzurri persero 1-2 nell'odierno Lotto Park - all'epoca conosciuto come "Constant Vanden Stock" - di Bruxelles, il 13 maggio 1972

statistiche

Nei 27 precedenti ufficiali contro il Belgio, l'Italia ha segnato 50 gol (media di 1,85 a partita), subendone invece 30 (1,11). Giuseppe Meazza e Silvio Piola sono i migliori marcatori nella storia degli Azzurri contro i Diavoli Rossi, entrambi grazie a 3 gol

statistiche

Delle 17 vittorie dell'Italia contro il Belgio, solo 6 sono maturate in eventi diversi da incontri amichevoli. 3 di queste sono state festeggiate in un'edizione degli Europei: 2-0 nella fase a gironi di Euro 2000, 2-0 nella fase a gironi di Euro 2016 e 2-1 nei quarti di finale di Euro 2020

statistiche

Tra novembre 2020 e luglio 2021, l’Italia ha collezionato 13 vittorie consecutive con Roberto Mancini alla guida, record assoluto per gli Azzurri considerando tutte le competizioni

statistiche

Roberto Mancini (vittorioso nel 2021) è uno dei due allenatori ad aver vinto un Europeo con l’Italia, insieme a Ferruccio Valcareggi (1968)

statistiche

Con Roberto Mancini in panchina, l’Italia ha registrato una striscia di imbattibilità di 37 incontri (tra ottobre 2018 e settembre 2021), la seconda più lunga di sempre per una Nazionale europea, dietro solo alla Spagna (42, serie ancora in corso)

statistiche

Sono complessivamente 91 i giocatori scesi in campo in Azzurro con Roberto Mancini allenatore, solo Vittorio Pozzo (158) ne conta di più 

statistiche

Il giocatore con più gol sotto la gestione di Roberto Mancini è stato Ciro Immobile (nove centri), seguito da Nicolò Barella e Andrea Belotti, entrambi a quota otto