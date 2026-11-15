Belgio-Italia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE della Nations League

Privi di Cambiaghi e Frattesi, entrambi protagonisti nella vittoria contro la Francia, gli Azzurri cambiano in mezzo e in attacco non senza sorprese. Già, perché a completare il tridente con Pio Esposito sono Pisilli e Koleosho preferiti quindi dall'inizio a Vergara e Dimarco. La novità a centrocampo è invece Fagioli (e non Doumbia), che completa il reparto con Barella e Tonali. Solo conferme invece in difesa, dove Calafiori recupera e Kayode vince il ballottaggio con Palestra