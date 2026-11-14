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Portogallo, omaggio dei giocatori e dei tifosi a CR7: ma al 7' la gara non si ferma. VIDEO

Nations League

Una serata carica di emozione (almeno nelle intenzioni) per celebrare la leggenda di Ronaldo. Prima di Portogallo-Danimarca, i giocatori di casa sono scesi in campo indossando tutti la maglia 7 del fuoriclasse che ha appena lasciato la Nazionale. Sugli spalti coreografia e striscione. Al 7', però, la gara non si è fermata come molti si aspettavano: lo stadio ha comunque tributato un lungo applauso a CR7, non nascondendo un pizzico di disappunto per la mancata interruzione

PORTOGALLO-DANIMARCA LIVE

Una serata speciale, o che tale doveva essere nelle intenzioni, per celebrare chi ha riscritto la storia del calcio lusitano. Prima del calcio d'inizio di Portogallo-Danimarca, lo stadio si è stretto idealmente attorno a Cristiano Ronaldo dopo il suo addio alla Nazionale, regalando al fuoriclasse un tributo carico di simbolismo. All'ingresso sul terreno di gioco, tutti i calciatori portoghesi hanno indossato la leggendaria maglia numero 7, un gesto collettivo per onorare il capitano di mille battaglie, mentre sugli spalti coreografia e uno striscione dedicato al campione. 

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In campo col '7' di Ronaldo: l'omaggio portoghese

La prima senza l'idolo di sempre, dopo l'addio, rocambolesco, alla Nazionale. Com'era annunciato, il Portogallo ha voluto omaggiare la sua leggenda prima della sfida di Nations League contro la Danimarca. Tutti in campo con il suo '7', mentre sugli spalti è spuntata una mega coreografia con 'grazie' al capitano. Al 7', però, nessuno stop alla partita con disappunto non nascosto da parte del pubblico. Tutte le foto IL VIDEO DELL'OMAGGIO

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Ma al 7' la partita non viene interrotta (tra applausi e disappunto)

Il momento più atteso, tuttavia, ha riservato un piccolo colpo di scena. Al 7' minuto del primo tempo - minuto simbolico scelto dai tifosi per ricordare il suo numero - la partita non è stata interrotta come molti sugli spalti avevano immaginato. Nonostante la mancata sospensione momentanea del gioco, il pubblico ha tributato un lungo e caloroso applauso a Cristiano Ronaldo, lasciando però trapelare anche un evidente disappunto per la scelta di far proseguire regolarmente l'incontro. Sul maxi schermo dell'impianto campeggiava un "Grazie" rivolto a CR7, accolto dall'ovazione del pubblico.

Un "nuovo 7" per consegnare il mito Ronaldo all'eternità

Un nuovo '7' per celebrare il più grande di tutti. Per rendere eterna un'era che si è appena conclusa, la Federcalcio portoghese ha pensato di fermare la storia sulla 'sua' maglia in Nazionale con uno nuovo design del numero che è stato di Cristiano.

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