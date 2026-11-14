Una serata carica di emozione (almeno nelle intenzioni) per celebrare la leggenda di Ronaldo. Prima di Portogallo-Danimarca, i giocatori di casa sono scesi in campo indossando tutti la maglia 7 del fuoriclasse che ha appena lasciato la Nazionale. Sugli spalti coreografia e striscione. Al 7', però, la gara non si è fermata come molti si aspettavano: lo stadio ha comunque tributato un lungo applauso a CR7, non nascondendo un pizzico di disappunto per la mancata interruzione PORTOGALLO-DANIMARCA LIVE

Una serata speciale, o che tale doveva essere nelle intenzioni, per celebrare chi ha riscritto la storia del calcio lusitano. Prima del calcio d'inizio di Portogallo-Danimarca, lo stadio si è stretto idealmente attorno a Cristiano Ronaldo dopo il suo addio alla Nazionale, regalando al fuoriclasse un tributo carico di simbolismo. All'ingresso sul terreno di gioco, tutti i calciatori portoghesi hanno indossato la leggendaria maglia numero 7, un gesto collettivo per onorare il capitano di mille battaglie, mentre sugli spalti coreografia e uno striscione dedicato al campione.

Ma al 7' la partita non viene interrotta (tra applausi e disappunto) Il momento più atteso, tuttavia, ha riservato un piccolo colpo di scena. Al 7' minuto del primo tempo - minuto simbolico scelto dai tifosi per ricordare il suo numero - la partita non è stata interrotta come molti sugli spalti avevano immaginato. Nonostante la mancata sospensione momentanea del gioco, il pubblico ha tributato un lungo e caloroso applauso a Cristiano Ronaldo, lasciando però trapelare anche un evidente disappunto per la scelta di far proseguire regolarmente l'incontro. Sul maxi schermo dell'impianto campeggiava un "Grazie" rivolto a CR7, accolto dall'ovazione del pubblico.