 Cristiano Ronaldo, l'omaggio in Portogallo Danimarca. FOTO e VIDEO | Sky Sport
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Cristiano Ronaldo, l'omaggio in Portogallo-Danimarca tra campo e spalti. FOTO e VIDEO

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La prima senza l'idolo di sempre, dopo l'addio, rocambolesco, alla Nazionale. Com'era annunciato, il Portogallo ha voluto omaggiare la sua leggenda prima della sfida di Nations League contro la Danimarca. Tutti in campo con il suo '7', mentre sugli spalti è spuntata una mega coreografia con 'grazie' al capitano. Al 7', però, nessuno stop alla partita con disappunto non nascosto da parte del pubblico. Tutte le foto

IL VIDEO DELL'OMAGGIO

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