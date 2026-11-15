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Milan, si ferma Maignan: problema alla coscia e cambio durante Francia-Turchia

Nations League

Nel corso del primo tempo contro la Turchia, il portiere della nazionale francese e del Milan Mike Maignan ha rimediato un infortunio alla coscia destra che lo ha costretto a lasciare il campo. Nelle prossime ore, in attesa dei controlli, il quadro della situazione dovrebbe diventare più chiaro. Al suo posto, a difendere i pali dei Bleus, è subentrato Guillaume Restes dall'inizio del secondo tempo

FRANCIA-TURCHIA: CRONACA E HIGHLIGHTS

Occhi puntati su Mike Maignan per la nazionale francese e per il Milan: il portiere è stato costretto a fermarsi nel corso della partita di Nations League contro la Turchia a causa di un problema fisico accusato nel corso del primo tempo. Bloccato da un fastidio alla coscia destra, non è riuscito a rientrare in campo dopo l'intervallo. Ovviamente le prossime ore saranno decisive per capire l’entità reale della situazione. Per sostituirlo, il Commissario tecnico Zidane ha scelto di affidarsi a Guillaume Restes, chiamato a difendere la porta della squadra per tutto il secondo tempo in seguito al cambio forzato. 

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