Si è giocato il recupero della prima giornata di Nations League tra Scozia e Ucraina, valida per il gruppo 1 della Lega B. Prima di questa partita era l'Ucraina a comandare questo raggruppamento ma grazie al successo di Hampden Park per 2-0, la nazionale di Steve Clark ha superato l'avversario in classifica conquistando il primo posto a quota 9 contro i 7 degli ospiti. Gara particolarmente equilibrata per 70' di gioco con la Scozia che ha provato, sospinta dal pubblico di casa, a sbloccare il risultato. Ucraina solida in fase difensiva e pronta a colpire con rapide ripartenze.



Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, nella ripresa, la Scozia è partita con il piede sull'acceleratore. Gara sbloccata al 70' grazie a McGinn. Dopo aver subito il gol, la nazionale di Petrakov non è riuscita più a reagire in maniera particolarmente organizzata, sbilanciandosi e prestando il fianco alle ripartenze scozzesi. All'80' è stato Dykes a indirizzare in maniera definitiva la gara verso il successo per i padroni di casa. Va dato atto all'Ucraina ad aver provato a raddrizzare il match ma, in maniera cinica, la squadra di Clarke ha chiuso i conti all'87' grazie alla personale doppietta di Dykes. In entrambe le occasioni assist di Fraser. Come detto, grazie a questo successo la Scozia balza al comando del gruppo 1 della Lega di B con due punti di vantaggio proprio sull'Ucraina. Le due nazionali si ritroveranno di fronte martedì 27 settembre a Cracovia per il match di ritorno.