Bella accoglienza per il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento. Il capitano della Nazionale è stato accolto dagli applausi dei suoi tifosi già presenti sugli spalti per la sfida con fischio d'inizio alle 20.45. Il Parco dei Principi al momento è ancora semivuoto, ma è previsto il tutto esaurito: ad assistere alla partita ci saranno circa 45mila spettatori.