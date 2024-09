La Nazionale si risolleva dopo il deludente Europeo come meglio non poteva, ovvero battendo la Francia in trasferta 3-1. Eppure l'inizio presupponeva un epilogo diverso: gol dopo 14" di Barcola. La squadra di Spalletti è stata capace di riorganizzaresi: traversa di Frattesi e gol di Dimarco prima della fine del tempo. Nella ripresa, gol di Frattesi e 3-1 firmato dal neo entrato Raspadori per 3 punti preziosi in Nations League

LE PAGELLE