Si avvicina il ritorno in campo dell'Italia per i primi due impegni in Nations League (il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l'Olanda). Convocati dal Ct Roberto Mancini, sono 37 i giocatori attesi sabato per il raduno a Coverciano: prima chiamata per Bastoni e Locatelli oltre a Caputo, si rivede Chiellini dopo oltre un anno d'assenza. Jorginho e Tonali in attesa per l'esito del tampone al Covid-19