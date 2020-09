A distanza di 291 giorni dall'ultimo impegno, la Nazionale di Mancini torna in campo per l'esordio in Nations League (Lega A, gruppo 1). Alle 20.45 al Franchi l'avversaria è la Bosnia di Dzeko, già battuta nelle recenti qualificazioni europee. Azzurri reduci da 11 vittorie consecutive. Belotti dall’inizio nel tridente con Chiesa e Insigne. Sensi in regia, Pellegrini e non Zaniolo da mezzala. C'è Acerbi in difesa al posto di Chiellini. Prossimo impegno lunedì in Olanda