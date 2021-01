4/14

COPPA DEL MONDO 1938 - In azzurro fu anche la spedizione dell'Italia al Mondiale successivo. Questa volta fu organizzato in Francia, ma non cambiò l'esito finale che vide trionfare ancora la nostra Nazionale, sempre col Ct Pozzo in panchina. I gol di Meazza, Piola e Colaussi trascinarono gli azzurri fino alla vittoria del torneo. In occasione dei quarti contro la Francia (e anche in partite degli anni precedenti) l'Italia giocò con la maglia nera per volere di Mussolini