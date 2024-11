Leao non giocherà da titolare contro lo Slovan: dentro Okafor al suo posto. Fonseca ha anche confermato a Sky che Pulisic sta bene e che sarà Abraham a giocare al posto di Morata squalificato. Dentro anche Calabria al posto di Emerson Royal. Ecco le probabili scelte di Fonseca. Partita live martedì 26 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW dalle 18:45

VIDEO. LE PAROLE DI FONSECA A SKY