All'indomani dell'1-1 contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali, gli Azzurri hanno rivissuto lo straordinario trionfo agli Europei. Giornata di foto per la squadra di Roberto Mancini che, insieme al presidente Gravina e allo staff con Vialli e Oriali, ha posato in gruppo con la coppa vinta a Wembley lo scorso 11 luglio. Grandi sorrisi per i protagonisti di Euro 2020, chiamati a tornare a vincere sulla strada del Qatar

