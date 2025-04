Il Trophy Tour Talk del prossimo Mondiale per Club ha fatto tappa a Milano. Dopo essere stato esposto in Piazza Duomo, il trofeo della competizione è stato presentato a San Siro insieme alla dirigenza dell'Inter. Il presidente Marotta: "Un orgoglio per noi partecipare a questo evento, è il torneo calcistico più importante al mondo, un trofeo prestigiosissimo, con l'auspicio di alzarlo. Abbiamo forti motivazioni". Zanetti: "Sollevare questo trofeo dà tantissime emozioni"

MONDIALE PER CLUB 2025: LA GUIDA COMPLETA