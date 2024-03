Camarda: "All'Europeo a punteggio pieno"

La Nazionale U17 scenderà in campo domani, martedì 26 marzo, al Myyrmäki Stadium di Vantaa contro i padroni di casa della Finlandia per l'ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell'Europeo. Gli Azzurrini di Massimiliano Favo, primi a punteggio pieno (6 punti), avranno a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione alla fase finale del torneo continentale, in programma dal 20 maggio al 5 giungo a Cipro. "Il nostro obiettivo - ha detto Francesco Camarda, attaccante del Milan - è quello di qualificarci alla fase finale chiudendo il girone a punteggio pieno: siamo una squadra forte, sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale".