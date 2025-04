Palladino: "Kean trascinatore, va ringraziato"

L'allenatore viola festeggia il compleanno regalandosi la semifinale di Conference: "Motivo di grande orgoglio per noi, ma le partite come quella di oggi ci devono insegnare che non possiamo smettere di giocare all'improvviso". Su Kean: "Ha sempre l'atteggiamento giusto ed è un trascinatore: dobbiamo ringraziarlo tutti. Il Betis? Il sogno è arrivare in fondo"

Obiettivo centrato: la Fiorentina voleva la semifinale, e la semifinale è arrivata. Un bel regalo di compleanno per Raffaele Palladino (che proprio oggi compie 41 anni), ma l’allenatore viola non si accontenta e nella sua analisi della gara distingue i lati positivi da quelli negativi (“Ovviamente li cerco per migliorare”, spiega). “Il principale lato positivo è stato il passaggio del turno, che era quello che volevamo. La semifinale è motivo di grande orgoglio”, le sue parole a Sky. “Poi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come lo avevamo preparato. Lati negativi? Queste partite ci devono far capire che non possiamo lasciare troppo campo agli avversari, smettendo di giocare. Ancora una volta li abbiamo rimessi in gioco noi, ed è questo che ci manca: facciamo grandi primi tempi e poi alla prima disattenzione ci snaturiamo. Noi vogliamo comandare il gioco ed esprimere la nostra qualità. Ma questa partita ci farà crescere”.