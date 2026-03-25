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Con gli occhi di Rino

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini

Aperti, chiusi, socchiusi, tormentati: saranno i suoi occhi a dover guidare l'Italia ai playoff per centrare il Mondiale che manca da troppo tempo. Un esercizio, quello di usare gli occhi, che Gattuso conosce bene. Sin da quando era calciatore

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