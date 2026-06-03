Il Ct ad interim commenta il successo dell'Italia in Lussemburgo per 1-0: "I primi 15' del secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi, bisogna saperli aiutare e tirar fuori le qualità che hanno". Su Esposito, match winner: "Un ragazzo umile che con i valori che ha aiuterà altri a crescere". Cosa si può migliorare: "Non pensare al risultato e basta ma guardare il percorso e fare le cose giuste con equilibrio e coraggio"

Con grande lucidità, Silvio Baldini analizza il successo di una Nazionale molto sperimentale contro Lussemburgo per 1-0 nella prima uscita da Ct dell'Italia: " Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare - dice - Oggi che era la prima partita e vedevo che c’era questa emozione ma ero più preoccupato di dover essere io più utile a loro, perché se chi allena questi ragazzi non fa della confusione, il demagogo, quello che ricerca i colpevoli ma dice le cose giuste può stare sicuro che faranno sempre bene". Nello specifico della gara: "Alla fine del primo tempo hanno aggiustato qualche cosa e i primi 15’ del secondo tempo sono stati bravissimi" . Record di esordienti in una sola gara della nazionale italiana: ben 15 contro Lussemburgo.

"Pio un ragazzo umile che l'Italia non deve perdere"

Matc winner è stato Pio Esposito, quattro gol in otto presenze in azzurro: "Pio è un ragazzo umile, è un ragazzo che ha detto alla squadra 'vi ringrazio di avermi accettato nel vostro gruppo', uno che vince lo Scudetto e la Coppa Italia viene in un gruppo di ragazzi che non sono nessuno e dice queste cose vale più dello Scudetto e della Coppa Italia, vuol dire che questo è un ragazzo che l’Italia non deve perdere perché questi valori aiutano a crescere tanti ragazzi come lui". Una Nazionale che, nel secondo tempo, si è anche divertita: "A loro ho detto prima della partita di non pensare al risultato anche se all’ultimo stavamo lì un po’ a chiederci quanto mancasse alla fine, bisogna eliminare queste scorie del perder tempo, di guardare quanto manca alla fine, ma bisogna guardare sempre il percorso e fare le cose giuste e con equilibrio, con coraggio per tirare fuori le qualità che tutti loro hanno per far vedere che sono giocatori bravi".