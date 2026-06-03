Lussemburgo-Italia, Baldini: "Questi ragazzi vanno aiutati e in questo modo faranno bene"Nazionale
Il Ct ad interim commenta il successo dell'Italia in Lussemburgo per 1-0: "I primi 15' del secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi, bisogna saperli aiutare e tirar fuori le qualità che hanno". Su Esposito, match winner: "Un ragazzo umile che con i valori che ha aiuterà altri a crescere". Cosa si può migliorare: "Non pensare al risultato e basta ma guardare il percorso e fare le cose giuste con equilibrio e coraggio"
LUSSEMBURGO-ITALIA 0-1: HIGHLIGHTS - LE PAGELLE
Con grande lucidità, Silvio Baldini analizza il successo di una Nazionale molto sperimentale contro Lussemburgo per 1-0 nella prima uscita da Ct dell'Italia: "Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare - dice - Oggi che era la prima partita e vedevo che c’era questa emozione ma ero più preoccupato di dover essere io più utile a loro, perché se chi allena questi ragazzi non fa della confusione, il demagogo, quello che ricerca i colpevoli ma dice le cose giuste può stare sicuro che faranno sempre bene". Nello specifico della gara: "Alla fine del primo tempo hanno aggiustato qualche cosa e i primi 15’ del secondo tempo sono stati bravissimi". Record di esordienti in una sola gara della nazionale italiana: ben 15 contro Lussemburgo.
"Pio un ragazzo umile che l'Italia non deve perdere"
Matc winner è stato Pio Esposito, quattro gol in otto presenze in azzurro: "Pio è un ragazzo umile, è un ragazzo che ha detto alla squadra 'vi ringrazio di avermi accettato nel vostro gruppo', uno che vince lo Scudetto e la Coppa Italia viene in un gruppo di ragazzi che non sono nessuno e dice queste cose vale più dello Scudetto e della Coppa Italia, vuol dire che questo è un ragazzo che l’Italia non deve perdere perché questi valori aiutano a crescere tanti ragazzi come lui". Una Nazionale che, nel secondo tempo, si è anche divertita: "A loro ho detto prima della partita di non pensare al risultato anche se all’ultimo stavamo lì un po’ a chiederci quanto mancasse alla fine, bisogna eliminare queste scorie del perder tempo, di guardare quanto manca alla fine, ma bisogna guardare sempre il percorso e fare le cose giuste e con equilibrio, con coraggio per tirare fuori le qualità che tutti loro hanno per far vedere che sono giocatori bravi".
"Abbiamo cercato di fare qualcosa di utile per la Nazionale"
Per la prima volta nella storia una Nazionale con tutti questi esordienti, ben 15: "Bene, speriamo che sia di buon auspicio per questi ragazzi, abbiamo cercato di fare qualcosa di utile per la nostra Nazionale quindi bisogna continuare, poi abbiamo una partita domenica e i ragazzi devono rifare una prestazione come quella di stasera e accetteremo qualsiasi tipo di risultato".