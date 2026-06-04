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Italia-Spagna, semifinale Europei Under 17: risultato in diretta live

live Nazionale
©Getty

Gara complicata per gli Azzurri a Tallin contro la Spagna. L'Italia parte bene ma presto gli avversari prendono le misure e ci provano soprattutto con Imga, Pesquer e Badji. Chance Italia con una conclusione di Corigliano. Al 29' Imga sbaglia un rigore: parata di Lupo. La vincente affronterà il Belgio in finale domenica 7 giugno alle 19

ITALIA U17-SPAGNA U17 0-0

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Albini; Biondini, Okon, Gasparello; Corigliano; Perillo, Croci. Ct. Francheschini

 

SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce; Exposito, Mario Diaz, Sergi Mayans, Pesquer; Tunkara, Zamorano, Mencia; Badji, Roberto Tomas, Imga. Ct. Sergio Garcia

 

Ammoniti: Bonifazi

LIVE

36' - E' una prima frazione di sofferenza per gli Azzurri che devono difendere e provare a ripartire ma la qualità della squadra di Sergio Garcia è molto alta

33' - Azione velocissima in verticale della Spagna con Tunkara che vede il movimento di Roberto Tomas, l'attaccante rientra e calcia con il destro, palla deviata in angolo

29' - Imga contro Lupo: parata

ammonizione!

28' - Ammonito Bonifazi

28' - Calcio di rigore per la Spagna: Bonifazi stende Imga

21' - Di nuovo Spagna con una conclusione al volo da centro area di Imga, Donato respinge in qualche modo a pochi metri dalla linea di porta

18' - Molto pericolosa la Spagna e sempre da sinistra, conclusione in diagonale ancora di Pesquer, salvataggio di Bonifazi

15' - Italia vicina al vantaggio, da sinistra Albini mette in mezzo una gran palla, Corigliano si coordina e in semirovesciata manda fuori

12' - Adesso Italia piuttosto sulla difensiva con la Spagna che si è stanziata nella trequarti azzurra, tiro-cross pericolosissimo di Pesquer che attraversa tutta l'area senza trovare i compagni

7' - Ci prova anche Mencia con una conclusione dal limite dell'area, tiro di sinistro che termina non di molto oltre la traversa

4' - Prova a rispondere immediatamente la Spagna con un tentativo di girata di Imga dall'intervo dell'area, pallone a sua volta deviato in angolo

2' - Parte bene la Nazionale di Franceschini con un paio di corner per mettere subito pressione alla Spagna

calcio d'inizio!

Italia U17-Spagna U17 0-0

Si parte, inizia la semifinale dell'Europeo

E' il momento degli inni nazionali

Owen è il fischietto: la terna arbitrale di Italia-Spagna U17

  • Arbitro: Tom Owen (Galles)
  • Assistenti: Lewiss Edwards e Eraklis Komodromos 
  • Quarto uomo: Konstantinos Fellas 

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Albini; Biondini, Okon, Gasparello; Corigliano; Perillo, Croci. Ct. Francheschini

SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce; Exposito, Mario Diaz, Sergi Mayans, Pesquer; Tunkara, Zamorano, Mencia; Badji, Roberto Tomas, Imga. Ct. Sergio Garcia

L'orario della finale dell'Europeo U17

La finale dell'Europeo U17 si giocherà domenica 7 giugno alle 19 con la speranza di vedere anche l'Italia in campo contro il Belgio

Il Ct Franceschini: "Voglio vedere una squadra libera e spensierata"

"Ho detto ai miei ragazzi di non pensare all’avversario — ha sottolineato Franceschini ai canali della Figc — come faccio sempre. La Spagna è certamente una squadra forte, di grande qualità e con individualità importanti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul percorso che abbiamo compiuto finora. Vorrei vedere una squadra libera e spensierata – prosegue –, capace di godersi un momento importante del proprio percorso di crescita come una semifinale europea. Oltre all’aspetto tattico, che abbiamo curato nei minimi dettagli insieme allo staff, sarà fondamentale anche l’approccio mentale con cui arriveremo a questa partita. Sono convinto che i ragazzi sapranno esprimersi al meglio delle loro potenzialità".

I risultati della Spagna nel girone A

  • Estonia-Spagna 1-4
  • Belgio-Spagna 0-1
  • Spagna-Croazia 2-3

Il percorso della Spagna all'Europeo

Di fronte agli azzurrini c'è una delle grandi favorite del torneo. La Spagna ha conquistato la semifinale chiudendo il Gruppo A al secondo posto con 6 punti al termine di un arrivo a tre con Belgio e Croazia deciso dagli scontri diretti. Nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro i croati, la Spagna è una squadra ricca di talento, qualità tecnica e capacità di gestione del possesso

I risultati dell'Italia nel girone B

  • Italia-Francia 1-0 (55' Perillo)
  • Montenegro-Italia 0-3 (5' Ballarin, 26' Corigliano, 87' Fugazzola)
  • Italia-Danimarca 3-3 (14' Bro Hansen (D), 24' Biondini (I), 42' Dattilo (I), 45' Donato (I), 58' Ekstrand (D), 91' Khatar (D))

Il percorso dell'Italia U17

Gli Azzurrini di Ct Daniele Franceschini arrivano alla semifinale dopo aver chiuso il Gruppo B al primo posto con 7 punti, restando imbattuti grazie ai successi contro Francia e Montenegro e al pareggio per 3-3 contro la Danimarca nell'ultima giornata. Ora il livello si alza ulteriormente: di fronte c'è un avversario di grande tradizione, ma l'Italia vuole continuare a stupire

Rivivi il pareggio dell'Italia contro la Danimarca

Qui sotto trovi la cronaca dell'ultimo match del girone che l'Italia U17 ha pareggiato contro la Danimarca

Under 17 in semifinale: 3-3 con la Danimarca

Under 17 in semifinale: 3-3 con la Danimarca

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Belgio la prima finalista di Euro U17

Oltre a Italia-Spagna, l'altra semifinale è stata Belgio-Francia che si è giocata alle 13 e si è conclusa con il risultato di 2-1 per il Belgio. Per i Diavoli Rossi sarà la prima finale nella storia della competizione

I convocati dell'Italia

Portieri: 1. Emanuele Giaretta (Juventus), 12. Christian Lupo (Lecce); Difensori: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Lorenzo Dattilo (Roma), 14. Lorenzo Puricelli (Inter), 20. Edoardo Dario Rocca (Inter); Centrocampisti: 8. Edoardo Biondini (Empoli), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)16. Francesco Ballarin (Venezia), 17. Francesco Gasparello (Atalanta); Attaccanti: 7. Jacopo Landi (Empoli), 9. Diego Perillo (Empoli), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).

Italia a caccia del titolo Europeo

L'Italia si è presentata all'Europeo da categoria come una delle favorite: d'altronde nel 2024 gli Azzurrini avevano trionfato, battendo il Portogallo in finale. L'anno scorso, invece, era arrivata la sconfitta in semifinale

Italia-Spagna, la semifinale dell'Europeo U17 LIVE

È il giorno di Italia-Spagna: alle 19, gli Azzurrini di Franceschini sfideranno le Furie Rosse per un posto in finale!

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