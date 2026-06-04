"Ho detto ai miei ragazzi di non pensare all’avversario — ha sottolineato Franceschini ai canali della Figc — come faccio sempre. La Spagna è certamente una squadra forte, di grande qualità e con individualità importanti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul percorso che abbiamo compiuto finora. Vorrei vedere una squadra libera e spensierata – prosegue –, capace di godersi un momento importante del proprio percorso di crescita come una semifinale europea. Oltre all’aspetto tattico, che abbiamo curato nei minimi dettagli insieme allo staff, sarà fondamentale anche l’approccio mentale con cui arriveremo a questa partita. Sono convinto che i ragazzi sapranno esprimersi al meglio delle loro potenzialità".