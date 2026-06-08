il protagonista
Una settimana da Pio, dopo un anno da Pio: come è cambiato Esposito negli ultimi 12 mesi
Una settimana da sogno, anzi da film. È quella vissuta da Pio Esposito con la maglia Azzurra della Nazionale, con cui ha segnato due gol reagendo subito dopo la delusione di Zenica. Ma la sua esplosione parte da prima...
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