"Il tema del direttore tecnico e del commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa post consiglio federale. Sulla scelta del ct ha aggiunto: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto. Ho letto tanti nomi, uno più degli altri (si parla di Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, ci sono tante variabili che incidono. Quanto conterà la sostenibilità economica nella scelta del ct? Non mi sono proprio posto il problema. Non è detto sia così.". Malagò ha poi concluso: "Marotta ha detto che la Lega di Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio. Ho molto apprezzato"