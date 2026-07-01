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Italia, Malagò sul nuovo ct e dt: "Chiudiamo prossima settimana". Le news sulla nazionale

FIGC

Il presidente Figc Giovanni Malagò ha annunciato che le nomine di direttore e commissario tecnico si chiuderanno entro una settimana. Malagò non ha ancora contattato nessuno, volendo prima definire il ruolo del dt (per cui circola il nome di Maldini). Sulla scelta del ct non peserà la sostenibilità economica. Infine, il presidente ha apprezzato l'intenzione della Lega di Serie A, anticipata da Marotta, di proporre il 23 luglio un sostegno finanziario per le attività Figc

SIMONELLI E CALCAGNO VICEPRESIDENTI FIGC

"Il tema del direttore tecnico e del commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa post consiglio federale. Sulla scelta del ct ha aggiunto: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto. Ho letto tanti nomi, uno più degli altri (si parla di Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, ci sono tante variabili che incidono. Quanto conterà la sostenibilità economica nella scelta del ct? Non mi sono proprio posto il problema. Non è detto sia così.". Malagò ha poi concluso: "Marotta ha detto che la Lega di Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio. Ho molto apprezzato"

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