Figc, Simonelli e Calcagno eletti vicepresidenti

Si completa la squadra di governo del calcio: la Figc ha due nuovi vicepresidenti federali. Su proposta del neopresidente Giovanni Malagò, sono stati eletti all’unanimità il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, come vicario, e Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione calciatori. L’annuncio è arrivato dallo stesso presidente Malagò “C'era all'ordine del giorno la nomina dei due vicepresidenti. Mi sono permesso di fare una proposta che è stata accettata all'unanimità: il vicepresidente vicario è il presidente della Lega di Serie A Simonelli”. Simonelli è presidente della Lega Serie A dal dicembre del 2024, Calcagno guida il sindacato dei calciatori dal marzo del 2020.