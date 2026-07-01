Figc, Simonelli e Calcagno eletti vicepresidenti

Figc, Simonelli e Calcagno eletti vicepresidentiFEDERCALCIO
La squadra di governo della FIGC si completa con l'elezione all'unanimità di due nuovi vicepresidenti, proposti dal neopresidente Giovanni Malagò. Ezio Maria Simonelli, alla guida della Lega Serie A dal 2024, assume il ruolo di vicario. Ad affiancarlo c'è Umberto Calcagno, attuale presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, in carica dal 2020
Si completa la squadra di governo del calcio: la Figc ha due nuovi vicepresidenti federali. Su proposta del neopresidente Giovanni Malagò, sono stati eletti all’unanimità il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, come vicario, e Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione calciatori. L’annuncio è arrivato dallo stesso presidente Malagò “C'era all'ordine del giorno la nomina dei due vicepresidenti. Mi sono permesso di fare una proposta che è stata accettata all'unanimità: il vicepresidente vicario è il presidente della Lega di Serie A Simonelli”. Simonelli è presidente della Lega Serie A dal dicembre del 2024, Calcagno guida il sindacato dei calciatori dal marzo del 2020.