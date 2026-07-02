Per il ministro dello Sport Abodi un sostegno per l'ingaggio del Ct della Nazionale daI club di Serie A è una scelta positiva: "Se siamo passati dall'ostilità a mettere a disposizione risorse vuol dire che qualche passo in avanti si inizia a fare", ha detto Abodi. Sull'ipotesi della candidatura congiunta di Milano, Torino e Genova per le Olimpiadi estive del 2036, Abodi ha commentato: "Si comincia a capire che questi eventi, se gestiti nel mondo giusto, sono un'opportunità"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi mostra apprezzamento per la decisione dei club di serie A di trovare una forma di sostegno per l'ingaggio del futuro Ct della Nazionale. "Per me", ha dichiarato Abodi, "tutto quello che serve a rafforzare la cultura e la competitività della maglia azzurra è ben accetto, anche facendo tesoro degli errori del passato. Se siamo passati da una sostanziale neutralità, in alcuni casi ostilità, alla propositività di mettere addirittura a disposizione delle risorse vuol dire che qualche passo in avanti si inizia a fare". Sull'ipotesi che la nuova coppia di responsabili tecnici in via Allegri possa essere composta da Antonio Conte e Paolo Maldini, Abodi commenta: "A me piace qualsiasi coppia verrà scelta, l'allenatore o la coppia per la nazionale che verrà scelta avrà tutto il nostro supporto".