Nuovo Ct Italia, Abodi: "L'appoggio delle squadre di Serie A è un passo avanti"FUTURO AZZURRO
Per il ministro dello Sport Abodi un sostegno per l'ingaggio del Ct della Nazionale daI club di Serie A è una scelta positiva: "Se siamo passati dall'ostilità a mettere a disposizione risorse vuol dire che qualche passo in avanti si inizia a fare", ha detto Abodi. Sull'ipotesi della candidatura congiunta di Milano, Torino e Genova per le Olimpiadi estive del 2036, Abodi ha commentato: "Si comincia a capire che questi eventi, se gestiti nel mondo giusto, sono un'opportunità"
Il ministro dello Sport Andrea Abodi mostra apprezzamento per la decisione dei club di serie A di trovare una forma di sostegno per l'ingaggio del futuro Ct della Nazionale. "Per me", ha dichiarato Abodi, "tutto quello che serve a rafforzare la cultura e la competitività della maglia azzurra è ben accetto, anche facendo tesoro degli errori del passato. Se siamo passati da una sostanziale neutralità, in alcuni casi ostilità, alla propositività di mettere addirittura a disposizione delle risorse vuol dire che qualche passo in avanti si inizia a fare". Sull'ipotesi che la nuova coppia di responsabili tecnici in via Allegri possa essere composta da Antonio Conte e Paolo Maldini, Abodi commenta: "A me piace qualsiasi coppia verrà scelta, l'allenatore o la coppia per la nazionale che verrà scelta avrà tutto il nostro supporto".
"Olimpiadi sono una opportunità, se gestite bene"
Sul fronte olimpico, si continua a discutere di una possibile candidatura comune Milano-Torino-Genova per ospitare i Giochi estivi del 2036. Un'ipotesi che, secondo Abodi, può essere un'importante opportunità di crescita: "Gli appuntamenti che un tempo venivano considerati con sospetto e criticati, in alcuni casi osteggiati, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi, stanno diventando, anche sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato con Milano Cortina 2026, una nuova opportunità, sia per il miglioramento delle infrastrutture che per il miglioramento della città in generale. Il grande avvenimento, se gestito in modo adeguato, diventa un'opportunità". Circola anche il nome di Roma, in accoppiata con Napoli: "Questa è una partita che dipende dalle municipalità", ha aggiunto Abodi, sottolineando che "ci sarà una bella competizione".