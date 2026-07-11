Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, dichiarando anche che Leonardo sarà in Nazionale in qualità di Advisor. Si ricompone la coppia Maldini-Leonardo che già aveva lavorato assieme al Milan
La carriera di Maldini in Nazionale
Paolo Maldini ha vissuto una storia leggendaria con la Nazionale italiana, durata 14 anni (dal 1988 al 2002), di cui 8 trascorsi da capitano. Il debutto in maglia Azzurra il 31 marzo 1988, a soli 19 anni, in un'amichevole contro la Jugoslavia. E’ stato titolare fisso nell'Italia che arrivò 3^ ai Mondiali di casa nel 1990 e in quella che nel 1994 perse la finale col Brasile negli Stati Uniti. Ha ereditato da Franco Baresi la fascia di capitano proprio dopo il Mondiale 1994. Da capitano ha sfiorato la vittoria dell’Europeo nel 2000, battuto al golden gol dalla Francia. Il ko negli ottavi di finale del Mondiale 2002 contro la Corea del Sud è stata la sua ultima gara in Nazionale. In totale per lui 126 presenze (di cui 74 da capitano) e 7 gol.
Leonardo e Maldini al Milan nella stagione 2018/19 con Gattuso allenatore
Nell'unica stagione assieme al Milan (2018/19) Leonardo e Maldini avevano confermato Gennaro Gattuso in panchina. Ora in Nazionale, i due dovranno trovare il nuovo ct che prenderà proprio il posto dell'attuale allenatore della Lazio.
Dopo Maldini, il nuovo ct
Con la nomina di Paolo Maldini adesso l’argomento caldo diventa il futuro ct che erediterà la panchina occupata da Silvio Baldini nelle ultime due amichevoli e, prima di lui, da Gennaro Gattuso. Paolo Maldini arriva in Azzurro con un ruolo fortemente decisionale e dunque sarà proprio lui, in concerto con Malagò, a scegliere il nome dell’allenatore. Una scelta che al momento (a quanto ci risulta) non è ancora stata presa.
L'annuncio ufficiale della Federcalcio
Il post su Instagram della Federcalcio per annunciare Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e Presidente del Club Italia
Maldini l’unico contattato da Malagò per il ruolo di dt
Da quando è stato eletto presidente della Figc Giovanni Malagò aveva in testa il nome di Paolo Maldini ed è stato lui l’unico contattato per il ruolo di direttore tecnico. Nessun altro è stato contattato da Malagò; lo avrebbe fatto solo dopo aver ricevuto un no definitivo da Maldini. Che invece alla fine ha deciso di accettare la proposta
La notizia di Maldini rilanciata anche da Sky Sport 24
Nel video qui sotto l'annuncio dato in diretta sul canale 200 di Sky
Leonardo-Maldini, una storia che si ripete 8 anni dopo
Un deja-vù dal rossonero all'Azzurro. Leonardo aveva riportato Paolo Maldini al Milan in dirigenza il 5 agosto 2018. Otto anni più tardi, è Maldini a 'ricambiare il favore' portando con sé Leonardo in Nazionale
La nota della Figc
Con soddisfazione il Presidente della Figc, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia.
Assieme a lui anche Leonardo in Nazionale
Non solo Paolo Maldini. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha annunciato anche Leonardo in Nazionale in qualità di Advisor
Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale
Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha annunciato Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e presidente del Club italia