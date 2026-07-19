"Io sono già stato Ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Se sono stato contattato? No". Antonio Conte, intervenuto come ospite di Dazn, ha risposto così sul suo possibile ritorno sulla panchina dell'Italia. "Quello che posso dire è che la cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che si sposi questa scelta senza se e senza ma"

Paolo Maldini è stato scelto come nuovo direttore tecnico dell'Italia e ora la Nazionale dovrà cercare il suo nuovo Ct. I favoriti per il momento è Roberto Mancini, con Andrea Pirlo come tentazione, ma tra i nomi accostati alla panchina azzurra c'è anche quello di Antonio Conte. L'ex allenatore del Napoli, intervenuto come ospite di Dazn prima della finale dei Mondiali 2026, ha detto: "Io sono già stato Ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura. Malagò lo conosciamo tutti, una figura di spessore. Paolo Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio, per me è stato il difensore più forte italiano ma anche da dirigente ha fatto molto bene. Quello che posso dire è che la cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che si sposi questa scelta senza se e senza ma. È la prerogativa per costruire qualcosa di più importante. Se sono stato contattato? No".