Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Conte: "Ct della Nazionale? Non sono stato contattato"

italia

"Io sono già stato Ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Se sono stato contattato? No". Antonio Conte, intervenuto come ospite di Dazn, ha risposto così sul suo possibile ritorno sulla panchina dell'Italia. "Quello che posso dire è che la cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che si sposi questa scelta senza se e senza ma"

MALAGO': "SHORT LIST PER IL CT"

Paolo Maldini è stato scelto come nuovo direttore tecnico dell'Italia e ora la Nazionale dovrà cercare il suo nuovo Ct. I favoriti per il momento è Roberto Mancini, con Andrea Pirlo come tentazione, ma tra i nomi accostati alla panchina azzurra c'è anche quello di Antonio Conte. L'ex allenatore del Napoli, intervenuto come ospite di Dazn prima della finale dei Mondiali 2026, ha detto: "Io sono già stato Ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura. Malagò lo conosciamo tutti, una figura di spessore. Paolo Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio, per me è stato il difensore più forte italiano ma anche da dirigente ha fatto molto bene. Quello che posso dire è che la cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che si sposi questa scelta senza se e senza ma. È la prerogativa per costruire qualcosa di più importante. Se sono stato contattato? No".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Udinese-Zaniolo, passi in avanti verso l'accordo

Calciomercato

Piccoli passi in avanti tra Udinese e Zaniolo. Le parti sono vicine al raggiungimento dell'intesa...

Pio-gol con sterzata, i compagni: "Bravo Principe"

inter

Sterzata e gol: il marchio di fabbrica di Diego Milito, come a Madrid in finale di Champions...

Mkhitaryan: "Questa Inter ha grandi ambizioni"

Serie A

Le parole del centrocampista dal ritiro tedesco dell'Inter: "Vogliamo fare meglio dell'anno...

Napoli, Buongiorno e Beukema out: emergenza difesa

da dimaro

La nuova avventura in casa Napoli di Allegri deve fare i conti con l'emergenza in difesa....

Juventus, infortunio Ekhator: attesa per esami

Serie A

Si conosceranno nelle prossime ore le condizioni di Jeff Ekhator, uscito per un problema...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE