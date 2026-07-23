"Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola? Non fatemi dire niente…". Con questa frase, strappata dopo una partita di calcio assieme a Roberto Mancini nella Coppa Canottieri (torneo di calcio a cinque over 60 disputato nel circolo del presidente Figc), Giovanni Malagò ha chiuso ieri una giornata intensissima. Che era iniziata con altre dichiarazioni: "Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con Guardiola – ha dichiarato a ‘Vivavoce’ (trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio) -. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. L’ingaggio elevato? Si son fatte delle eccezioni e si possono sicuramente fare per Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto"