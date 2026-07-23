Ct Italia, Malagò, Maldini e Leonardo oggi in assemblea Lega Calcio Serie A: le news LIVE
Mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo ct della Nazionale, i nuovi vertici della Figc (il presidente Giovanni Malagò, il dt Paolo Maldini e l'advisor Leonardo) incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. Il racconto della giornata in diretta su Sky Sport 24 e qui attraverso il nostro liveblog
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L’agenda indicativa in Lega Calcio
L’agenda indicativa in Lega Calcio
- ore 11.30 - Assemblea
- ore 13 – Malagò, Maldini e Leonardo incontrano i club di A
- ore 14 - conferenza stampa Malagò
Guardiola-Italia, come sta andando la trattativa
Da Peppe Di Stefano le ultime news sulla trattativa in corso fra i vertici della Figc e Pep Guardiola e altri dettagli sull’incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona. A quanto ci risulta non sarebbe minimamente un problema di natura economica. D’altronde se dopo quasi una settimana la negoziazione è ancora viva vuol dire che Guardiola sta valutando molto seriamente la proposta. Poi questo non vuol dire che l’accetterà…
Le ultime sulla riunione di oggi
Nel video le ultime da Peppe Di Stefano sul programma di oggi in Lega Calcio Serie A. Malagò, Maldini e Leonardo non sono ancora arrivati in Via Rosellini. Una novità: parte dell'incontro fra i vertici Figc e i rappresentanti di Serie A sarà ripreso dalle telecamere
Iniziata l'Assemblea di Lega
E’ iniziata poco dopo le 11.30 l’assemblea della Lega Calcio Serie A. Collegati da remoto i rappresentanti di Lazio, Napoli, Frosinone e Genoa. Come accennato all’inizio del nostro liveblog, questi gli argomenti che verranno trattati dai presenti:
- La vendita dei diritti TV all'estero
- L'approvazione e la discussione del budget di Lega
- Le nuove linee guida dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi
Dalle 13 alle 14 l’intervento di Malagò, Maldini e Leonardo per illustrare il nuovo assetto della Figc.
Gli arrivi dei rappresentanti dei club di A
Comincia l'arrivo dei rappresentanti dei club di Serie A nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano. Per la Juventus presenti l'Amministratore delegato Giovanni Carnevali e il Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini; arrivato ancheil presidente del Milan Paolo Scaroni, quello del Cagliari Tommaso Giulini, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, gli ad di Monza e Parma, Mauro Baldissoni e Federico Cherubini, e il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi.
Intanto la Francia annuncerà il nuovo ct martedì prossimo
La Federcalcio francese (FFF) terrà una conferenza stampa martedì 28 luglio alle ore 11 per presentare "il prossimo commissario tecnico della nazionale francese": lo annuncia in una nota la stessa FFF. Zinédine Zidane - il cui nome non viene menzionato nella nota - è favorito per succedere a Didier Deschamps.
L'ufficio Figc permanente in Lega
A margine della riunione della Giunta Coni di martedì scorso, il presidente della Figc Giovanni Malagò aveva rivelato di avere chiesto l'istituzione di un presidio fisso del Club Italia all'interno degli uffici della Lega Serie A di via Rosellini a Milano. La proposta è stata formulata per favorire un canale di comunicazione diretto e una costante opportunità di confronto metodologico e tecnico tra la Federazione e le squadre della Serie A.
Cosa succede oggi
A Milano dalle ore 11.30 è in programma un’assemblea della Lega Calcio Serie A. Il tema centrale sarà la presentazione dei piani di rilancio da parte dei nuovi vertici Figc. Intorno alle ore 13 infatti è previsto l'arrivo nella sede di via Rosellini del neo presidente federale Giovanni Malagò, del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Si tratta della loro prima uscita ufficiale davanti ai presidenti di Serie A per illustrare le linee guida della rifondazione azzurra.
L’agenda indicativa in Lega Calcio
- ore 11.30 - Assemblea
- ore 13 – Malagò, Maldini e Leonardo incontrano i club di A
- ore 14 - conferenza stampa Malagò
Nuovo ct, la situazione al momento
La panchina della Nazionale occuperà idealmente il centro dell'incontro a Milano tra i presidenti dei club di serie A e Malagò, al quale per primi hanno affidato il compito di risollevare le sorti del calcio italiano. Il presidente Figc contava di poterlo annunciare proprio all'assemblea della Lega, coronando così il primo mese di lavoro dalla sua elezione, ma con tutta probabilità non sarà così.
La pista Guardiola
Il nome dello spagnolo è salito a sorpresa in cima alla lista dei desideri lo scorso lunedì, quando Peppe Di Stefano ha raccontato in esclusiva a Sky del viaggio a Barcellona di Maldini e Leonardo. Un weekend di incontri per presentare all’allenatore spagnolo il ‘progetto Italia’. La trattativa va avanti, “il dialogo è aperto” per usare parole dello stesso Malagò. Si attende in queste ore/giorni la risposta di Guardiola.
I nodi da sciogliere
"Il dialogo è aperto ed era importante farlo", ha detto ieri il presidente federale a proposito di Guardiola, mettendo sul tavolo sia le difficoltà dell'operazione, sia le possibili soluzioni per arrivare a convincere il tecnico catalano. Ora si è passati dai 'si dice' ai fatti, con la presentazione di un preciso progetto da parte di Maldini e Leonardo, che Guardiola valuta in questi giorni a Barcellona.
Le parole di ieri del presidente Malagò
"Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola? Non fatemi dire niente…". Con questa frase, strappata dopo una partita di calcio assieme a Roberto Mancini nella Coppa Canottieri (torneo di calcio a cinque over 60 disputato nel circolo del presidente Figc), Giovanni Malagò ha chiuso ieri una giornata intensissima. Che era iniziata con altre dichiarazioni: "Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con Guardiola – ha dichiarato a ‘Vivavoce’ (trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio) -. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. L’ingaggio elevato? Si son fatte delle eccezioni e si possono sicuramente fare per Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto"
Le alternative a Guardiola
Sono sicuramente Roberto Mancini ("Non ci sono stati contatti. Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti", ha detto ieri il diretto interessato) e Andrea Pirlo. Non può non essere in corsa anche Antonio Conte che, dopo l’addio al Napoli, ha ammesso di non essere stato contattato dalla federazione. Ma lui non avrebbe intenzione di fermarsi per un anno sabbatico e un profilo come lui è caldeggiato anche da diversi presidenti di Serie A. Far ricadere la scelta su italiano, inoltre, è la richiesta espressa dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio.
Gli altri temi all'ordine del giorno nell’assemblea della Lega
Prima del pranzo e del faccia a faccia sul tema Nazionale, la mattinata dei dirigenti della massima serie prevede la discussione di questioni interne e commerciali già programmate:
- La vendita dei diritti TV all'estero
- L'approvazione e la discussione del budget di Lega
- Le nuove linee guida dell'Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, dopo gli incontri con la stampa i presidenti di A hanno invitato Malagò, Maldini e Leonardo a esaminare assieme uno studio del Cies (International Centre for Sports Studies) sui fattori tecnico-competitivi della serie A e il relativo paragone con i campionati top in Europa.