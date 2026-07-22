Il presidente del Torino ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport: "C'è un nuovo presidente della Figc che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del Coni. Ha scelto un grande come Maldini. Per il ct c'è un tentativo di altissimo profilo come Guardiola: è una mossa importante perché va nell'ottica della rifondazione del calcio, partendo dalle giovanili. Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene"

"C'è un nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del Coni . Ha scelto un grande come Paolo Maldini che lavorerà in sinergia con Leonardo. Per il ct c'è un tentativo di altissimo profilo come Guardiola . Questa è una cosa importante non perché ci sarà di sicuro un grande ct , ma perché questa mossa va nell'ottica di una rifondazione del calcio, partendo dal livello giovanile ".

"Un grande ct può organizzare tutta la filiera"

Successivamente Cairo si è soffermato sui settori giovanili: "Nel Torino avevamo squadre straordinarie a livello giovanile negli anni '80 e '90 con Vatta e Bonetto alla guida del vivaio. Dal 2021, con Ludergnani a capo delle giovanili, pensiamo molto di più ai giovani: non solo alla Primavera, ma anche e soprattutto all'Under 13 e 14. La Spagna ha fatto tanto con i giovani e ha conquistato in questi anni una serie di trionfi in Europa e nel mondo. Questa riforma dobbiamo farla anche noi con il Club Italia. Se arriva un grande ct bene, perché può organizzare tutta la filiera. Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica. Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene".