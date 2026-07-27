Nel video il direttore di Sky Sport Federico Ferri sul futuro di Maldini e Leonardo. I contatti con Malagò sono continui: entro la serata sapremo, se non il nome del prossimo ct della Nazionale, almeno il destino del duo chiamato a riformare il calcio italiano. Le dimissioni sono altamente probabili in questo momento, ma non scontate. Sta a Malagò vedere se riuscirà a trovare una sintesi e troverà la disponibilità da parte di Maldini e Leonardo.

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