Intervenuto in conferenza stampa all'Assemblea di Lega, l'advisor Leonardo ha spiegato il rapporto che ha con Maldini e i motivi che lo hanno spinto ad accettare: "Con Paolo siamo complici di sogni e idee, da tanti anni. La sua chiamata è stata speciale e inaspettata, era il suo sogno ed è diventato anche il mio. Scelta del ct? Il prima possibile. Vogliamo creare un movimento che coinvolga tutti, altrimenti non riusciremo a uscire", conclude Leonardo

CT ITALIA: MALAGO', MALDINI E LEONARDO IN LEGA. LE NEWS