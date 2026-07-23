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Leonardo su ct Italia in Lega: "Con Maldini complici di sogni e idee". VIDEO

Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa all'Assemblea di Lega, l'advisor Leonardo ha spiegato il rapporto che ha con Maldini e i motivi che lo hanno spinto ad accettare: "Con Paolo siamo complici di sogni e idee, da tanti anni. La sua chiamata è stata speciale e inaspettata, era il suo sogno ed è diventato anche il mio. Scelta del ct? Il prima possibile. Vogliamo creare un movimento che coinvolga tutti, altrimenti non riusciremo a uscire", conclude Leonardo

CT ITALIA: MALAGO', MALDINI E LEONARDO IN LEGA. LE NEWS

 

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