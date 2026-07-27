Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale. Saltano gli incontri in programma lunedì 27 luglio a Roma tra il suo entourage e la Figc, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, difficilmente il direttore tecnico e l'advisor sceglieranno di mantenere il loro ruolo in Nazionale, e pertanto potrebbero anche decidere entrambi di dimettersi

Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale. In base alle notizie raccolte dalla squadra Sky, tutte le pratiche del suo entourage e gli incontri in programma a Roma lunedì 27 luglio per definire la rescissione del contratto con lo United Fc (e la conseguente firma con la Figc) sono stati interrotti. I legali di Pirlo, e lui stesso con il post uscito sul suo profilo Instagram, avevano provato a chiarire la posizione legata alla sua collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Ma viste le tante pressioni politiche il presidente della Figc Malagò non ha dato al momento l'ok a procedere, fermando tutto. Una decisione maturata nella giornata di domenica 26 luglio, che potrebbe portare alla fine prematura anche del binomio Maldini-Leonardo in Figc. Il nuovo direttore tecnico e l’advisor, infatti, avevano scelto Guardiola come ct azzurro, ma lo spagnolo non ha accettato l’incarico. A quel punto, si è virato su un altro progetto (non un piano B) in linea con l'idea di Maldini e Leonardo. E il profilo individuato è stato quello di Andrea Pirlo. Sempre nella giornata di lunedì 27 luglio, quindi, potrebbero arrivare anche le dimissioni dei due, se venisse nominato un allenatore non allineato al loro progetto.