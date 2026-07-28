A Malagò era chiaro che serviva un nome alternativo, rispetto ai nomi più accreditati, Mancini o Conte. "Sto lavorando, presto novità", le prime parole del presidente Figc, impegnato in due incontri previsti da tempo: il direttivo della Lnd e l'incontro con le componenti in vista del consiglio federale di domani. Così è emersa la candidatura di Thiago Motta, già centrocampista dell'Inter di Mourinho e della nazionale, e da tecnico portato ad allenare le giovanili del Psg proprio da Leonardo, al suo primo anno da dirigente parigino. Il sogno, molto italo-brasiliano, era ripetere la bella esperienza di Bologna. Ma neanche questo nome ha convinto Maldini. Così la decisione di rinunciare, data in anteprima da Peppe Di Stefano a Sky Sport e è arrivata a riunione in Figc in corso, lasciando sgomenti diversi presenti. "Abbiamo appreso dai media, mentre uscivamo dall'ufficio di Malagò - ha detto Giancarlo Abete, n.1 dei Dilettanti e rivale sconfitto dal presidente alle elezioni di giugno -. Non siamo abituati a queste situazioni. Ora bisogna ripartire da un progetto serio: siamo tornati alla casella di partenza. Sarà Malagò a dover dire se procede come aveva detto, prima un nuovo dt e poi il tecnico, o va avanti direttamente con la scelta dell'allenatore. A noi, non ha fatto nomi".