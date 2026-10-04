Moise Kean non ci sarà contro la Turchia. L'attaccante azzurro, tornato in condizioni non perfette dalla sfida di Parigi con la Francia, ha lavorato a parte alla vigilia dell'incontro di Bologna ed è stato rimandato a casa al termine dell'allenamento. La conferma è arrivata anche dal Ct azzurro Mancini in diretta su Sky Sport 24. Mancini studia dunque novità rispetto alla partita di Parigi con la Francia, con Donnarumma e Bastoni punti fermi

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