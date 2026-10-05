Baldini: "Miei ragazzi speciali comunque vada"

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Italia-Polonia Under 21, Baldini: "I miei ragazzi sono speciali comunque vada"

Nazionale

L'allenatore dell'Under 21 italiana alla vigilia della decisiva sfida contro la Polonia, che potrebbe regalare agli azzurri - in caso di successo con almeno 2 gol di scarto - la qualificazione diretta agli Europei di categoria: ""Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, é come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada"

PROBABILI FORMAZIONI - LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE - CLASSIFICA

Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi "speciali", ma anche nella "magia" dello stadio Adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia, nell'ultima partita delle  qualificazioni all'Europeo Under 21 dell'anno prossimo. Oggi l'Italia deve vincere e con due reti di scarto, se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l'accesso diretto al torneo. "Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, é come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada", assicura l'allenatore in conferenza stampa. Il match con la Polonia chiude un ciclo e Baldini sente di dover mandare un messaggio ai giocatori che lo hanno accompagnato fin qui: "Ho già detto loro che non starò a guardare il risultato, perché in un momento particolare della mia vita mi anno dato la possibilità di essere una persona felice, dandomi una grande ricchezza, non solo tecnica, ma anche interiore". Fino ad ora sono stati venduti 7.300 biglietti e Baldini invita i suoi Under a "percepire la magia di questo stadio", ricordando che sì, "conta vincere, ma anche capire dove sei. Qui c'é la magia, la gente di Pescara ama il calcio e la sua squadra del cuore". "Io non mi sento un allenatore, ma piuttosto un suggeritore", ci tiene a dire. A Yerevan l'Italia lo ha fatto soffrire, prima di trovare con Cissé l'importantissima rete nei minuti di recupero. "Partite come quella che abbiamo giocato in Armenia esistono e il più delle volte si perdono - sottolinea - Invece loro l'hanno vinta perché anche attaccanti e centrocampisti hanno saputo rincorrere gli avversari nei momenti in cui loro cercavano le ripartenze". Baldini si aspetta una Polonia forte, "che giocherà come all'andata", con il 4-2-3-1 e lanci lunghi per saltare la linea difensiva. Ma ha fiducia nei giovani azzurri: "Siamo stati 15 giorni insieme ed ho visto grande impegno. Sento che tra loro c'é la convinzione che vinceranno, che se la vogliono giocare senza nessun rimpianto". L'allenaotore ha accennato anche alla sua breve esperienza sulla panchina della nazionale maggiore, dopo le dimissioni di Gattuso: "Sono stato felice di essere stato scelto per quelle due amichevoli, 19 giocatori dell'U.21 hanno debuttato". Ma é convinto che Roberto Mancini sia la persona giusta nel posto giusto: "Dopo il ko con il Belgio é riuscito a ribaltare tutta la negatività che si era prodotta e questo lo può fare solo chi nasce leader. Io sento che la mia esperienza non sarebbe stata sufficiente a fare le scelte che ha fatto Mancini". Sembra che i giovani cominciano ad avere più spazio in azzurro: "Credo che il vento sia cambiato. Dopo il Belgio Mancini ha dato freschezza e spero che questo spirito sia alimentato dalle società". 

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