45'+1' - Si va negli spogliatoi. Italia avanti 2-0 sulla Polonia al termine di un primo tempo perfetto. I gol di Koleosho e Ndour al momento garantirebbero il primato nel girone con sorpasso alla Polonia stessa e la qualificazione all'Europeo
Italia U21-Polonia U21, il risultato in diretta LIVE
Gli azzurrini devono vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi subito all'Europeo della prossima estate e lo stanno facendo. Ottimo approccio nello scontro diretto per il primo posto contro la Polonia: Koleosho sblocca il match al 16', 10 minuti dopo raddoppio di Ndour su schema perfetto da calcio piazzato. Tris sfiorato con un tiro di Liberali, deviato e finito sul palo. Vicini al gol anche Cisse, centravanti al posto di Camarda, Pisilli e di nuovo Ndour
ITALIA-POLONIA 2-0 LIVE
16' Koleosho, 26' Ndour
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. Ct: Baldini
POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Kocaba; Urbanski, Mazurek, Pienko; Bak. Ct: Brzeczek
45'+1' - Lancio lungo del portiere Lubik per premiare la corsa di Pienko in campo aperto, Palmisani legge bene la situazione ed esce con i piedi fuori area
44' - Cisse viene lanciato in profondità ed entra in area dalla sinistra. Preferisce tirare, ma l'interno destro è deviato e bloccato facilmente da Lubik
Palo di Liberali!
39' - Italia a un passo dal tris! Cissè tocca il pallone su un lancio lungo e lo lascia a Liberali: l'esterno del Como entra in area da destra e calcia col mancino: il tiro deviato finisce sul palo con Lubik immobile. Ci prova poi Pisilli ma il suo sinistro è ribattuto dalla difesa ospite
38' - Brutto colpo subito da Cisse nella trequarti azzurra per un intervento da dietro in scivolata di Ede. Il giocatore del Milan, pur non essendo un centravanti classico, si sta comportando molto bene anche spalle alla porta nella difesa del pallone
34' - La Polonia è stordita e fatica a reagire. L'Italia gestisce e rifiata un pochino dopo il forcing iniziale che ha prodotto due gol e altre 2/3 occasioni nitide
Raddoppio dell'Italia
26' - Ha segnato Ndour! Magistrale schema preparato e realizzato dall'Italia su corner. Battuta corta e palla che arriva centralmente a Koleosho. L'esterno con un lancio pesca Liberali, che aveva battuto l'angolo e si inserisce da solo in area sul lato destro. Prima che il pallone esca riesce a crossare al volo per l'inserimento e il colpo di testa in area piccola di Ndour. 2-0 e Italia che ora sarebbe prima nel girone e qualificata all'Europeo
26' - Assedio di cross dell'Italia in area polacca. Guadagnato un corner
25' - L'Italia continua a fare la partita dopo il gol di Koleosho. Agli azzurrini serve un altro gol per superare la Polonia in classifica e qualificarsi all'Europeo estivo senza passare per i playoff
18' - Polonia pericolosa per la prima volta. Tiro potente di Urbanski dal lato destro dell'area, Palmisani protegge alla grande il primo palo e respinge in tuffo
Italia in vantaggio!
16' - Ha segnato Koleosho! Altra azione che si sviluppa a destra con Liberali che entra in area dal lato corto e scambia bene con Ahanor. Il tiro deviato diventa buono per Koleosho, bravo a stoppare il pallone con la coscia destra e a calciare di sinistro sotto la traversa da pochi passi
11' - Ancora Italia! Recupero alto di Ahanor e nuovo cross pericoloso da destra di Liberali, stavolta il traversone è teso e basso, Cisse in scivolata non ci arriva per un soffio in area piccola
8' - Altro miracolo di Lubik! Stavolta il cross arriva dalla trequarti di sinistra con Koleosho, il colpo di testa all'altezza del secondo palo invece è di Pisilli. Tuffo del portiere polacco alla sua sinistra e altra occasione per gli azzurrini
5' - Confermato in questi primi minuti lo schieramento di Ahanor da terzino destro
2' - Occasione enorme per l'Italia! Cross perfetto di Liberali dalla destra, Ndour si inserisce in area con i tempi giusti e colpisce di testa, super parata di Lubik. Sullo sviluppo dell'azione Bartesaghi calcia al volo da fuori, palla alta non di molto
1' - Si parte! Primo pallone toccato dagli azzurrini
In tribuna ci sono, tra gli altri, il direttore tecnico della Nazionale Claudio Ranieri e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Grande affluenza di pubblico, striscioni per mister Baldini, al Pescara nella stagione 2024/2025 con la promozione ottenuta in Serie B
Con Lipani in panchina, è il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour a indossare la fascia da capitano
Le squadre sono scese in campo all'Adriatico di Pescara
Suonato l'inno polacco, ora è il momento del Canto degli Italiani
Le scelte di Baldini
A sorpresa non c'è Camarda, scelto Cisse centravanti, determinante dalla panchina contro l'Armenia, con Liberali e Koleosho ai suoi lati. A centrocampo altra scelta sorprendente è la presenza di Faticanti al centro al posto del capitano Lipani, intoccabili le mezzali Ndour-Pisilli. In difesa, davanti a Palmisani, c'è la coppia Comuzzo-Chiarodia con il rientro di Bartesaghi a sinistra, squalificato contro l'Armenia, e Ahanor chedovrebbe adattarsi a destra
Subito in campo Ahanor
L'ex difensore di Genoa e Atalanta era stato inizialmente convocato da Roberto Mancini per la Nazionale maggiore, prima di essere concesso all'Under 21 anche per via dell'infortunio di Favasuli nella gara contro l'Armenia e di quello di Fortini
Ahanor lascia il ritiro della Nazionale maggiore e si unisce all'Under 21Vai al contenuto
Baldini: "I miei ragazzi speciali comunque vada"
Le parole del ct degli azzurrini nella conferenza di ieri
Baldini: 'Miei ragazzi speciali comunque vada'Vai al contenuto
La classifica del girone dell'Italia
Ruolino di marcia perfetto della Polonia, gli azzurrini hanno perso punti invece solo nella gara d'andata contro i biancorossi
Qualificazione Europei U21: la classifica dell'Italia e cosa serve arrivare primiVai al contenuto
Anche la migliore seconda può qualificarsi direttamente
Di seguito, la situazione relativa alle migliori seconde a un turno dalla fine:
- Grecia - 24 punti in 9 partite (+22)*
- Italia - 24 punti in 9 partite (+21)
- Finlandia - 22 punti in 9 partite
- Cechia - 18 punti in 9 partite
- Svizzera - 17 punti in 9 partite
- Irlanda - 17 punti in 9 partite
- Danimarca - 13 punti in 6 partite
- Turchia - 12 punti in 7 partite
- Israele - 10 punti in 7 partite
*al momento la Grecia, che ha gli stessi punti dell'Italia, ha una differenza reti migliore nei confronti degli azzurrini
Cosa serve all'Italia per qualificarsi
Per arrivare prima nel girone, avanzando direttamente alla fase finale dell'Europeo senza passare per i playoff, gli azzurri devono battere la Polonia, al momento prima, con almeno due gol di scarto per ribaltare la sconfitta 2-1 dell'andata. Di seguito, tutte le possibili combinazioni e i criteri in caso di arrivo a pari punti
Italia Under 21 qualificata agli Europei se... Le COMBINAZIONIVai al contenuto
L’Italia, sconfitta 2-1 dai polacchi lo scorso novembre al termine di una clamorosa rimonta nel
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