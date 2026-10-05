26' - Ha segnato Ndour! Magistrale schema preparato e realizzato dall'Italia su corner. Battuta corta e palla che arriva centralmente a Koleosho. L'esterno con un lancio pesca Liberali, che aveva battuto l'angolo e si inserisce da solo in area sul lato destro. Prima che il pallone esca riesce a crossare al volo per l'inserimento e il colpo di testa in area piccola di Ndour. 2-0 e Italia che ora sarebbe prima nel girone e qualificata all'Europeo