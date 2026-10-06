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A Mancini si può (e bisogna) chiedere il presente, non il futuro

Giancarlo Marocchi

Le prime quattro uscite della Nazionale non hanno mostrato solo le novità delle convocazioni, ma anche le conferme su che tipo di allenatore sia Mancini. Al quale non bisogna chiedere di costruire il futuro, ma di far funzionare il presente

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