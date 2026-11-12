Alla vigilia dell’ amichevole contro la Francia , il Ct della nazionale italiana Under 21 ha esaltato i suoi ragazzi: " Qui è una famiglia -ha spiegato Silvio Baldini in conferenza stampa- Faccio il paragone con le persone che lavorano all'estero e che, quando tornano a casa, trovano festa e armonia: quando vedo questi ragazzi provo quelle stesse emozioni. Sono speciali nel saper distinguere tra la professionalità del lavoro in campo e il divertimento fuori . Ci sono delle regole, ma la numero uno è quella dell'allegria: voglio vederli scherzare e ridere. Per me sono un dono divino ".

U21 qualificata agli Europei, amichevole in Francia

Con la qualificazione agli Europei di categoria già ottenuta, la nazionale U21 di Baldini affronterà domani la Francia in trasferta a Laval: "Si sono allenati tutti bene -ha spiegato il Ct- Abbiamo due gare ravvicinate con poco tempo per recuperare: valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita o lasciare un blocco per Laval e un altro per la sfida con il Belgio”. Il Ct non ha nascosto la formazione titolare: "Giocheranno Palmisani, Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda". Proprio sull’attaccante milanista, che non trova spazio nel club, il Ct ha detto: "Camarda deve togliersi dalla testa le cose negative, pensare che gioca in Serie A, in nazionale: a giugno è stata con quella maggiore ed è un 2008, nel prossimo biennio sarà ancora il centravanti dell’Under 21, ricorderà questo momento con grande gioia perché lo avrà aiutato a diventare più bravo". Quindi su altri tre giovani su cui l’Italia può puntare: "Lulli non pensavo sarebbe esploso in maniera così rapida ma è sempre stato monitorato. Ekhator è fortissimo e più maturo della sua età, può dare una grossa mano alla Juve e avrà un grande futuro. Inacio? Ragazzo promettente, ha grandi qualità e si sta comportando alla grande, avrà il suo spazio".