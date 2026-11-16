Inizia la seconda frazione: nessun cambio nelle due squadre
Italia U21-Belgio U21 1-1, il risultato in diretta LIVE: gol di Cherubini e Mirisola
L'Italia U21 chiude sull'1-1 il primo tempo dell'ultima amichevole dell'anno contro il Belgio. A Livorno ritmi altissimi e occasioni da entrambe le parti: gli Azzurrini partono forte e passano in vantaggio al 25' con Cherubini ma appena due minuti dopo Mirisola trova il pareggio. Daffara è decisivo su Vermant, mentre Camarda spreca un'occasione nel recupero. Di seguito la cronaca del match
ITALIA-BELGIO U21 1-1 LIVE
Reti: 25' Cherubini (I), 27' Mirisola (B)
ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. All. Baldini. A disp. Palmisani, Mascardi, Mane, D’Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina
BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Sagrado, Noubi, Lapage, Burlet; Delorge, Nonge; Mirisola, De Vlieger, Mbangu; Vermant. All. Swerts. A disp. Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville
Ammoniti: 7' Lipani (I), 43' Bartesaghi (I), 45' Noubi (B)
Doppia incredibile occasione per l'Italia
46' - Subito Lipani, con una grande giocata, mette in mezzo per Camarda che viene anticipato nel momento del tiro. Dalla ribattuta, gli Azzurri mettono una bella palla dentro su cui ci arriva Inacio che va a colpo sicuro col destro. Bravissimo Pieklak a mandare in angolo
Il primo tempo in numeri
Primo tempo equilibrato nelle occasioni, nonostante il maggior possesso del Belgio (65% contro il 35% dell'Italia). Sei tiri per parte, con gli Azzurrini che hanno centrato più volte la porta (4 contro 3). Due grandi occasioni a testa, una delle quali sprecata da entrambe le squadre. L'Italia si è affacciata più spesso nel terzo offensivo (27 ingressi contro 15), mentre il Belgio ha gestito maggiormente il pallone, completando 222 passaggi contro i 109 degli Azzurrini
Finisce 1-1 la prima frazione: nonostante sia un'amichevole i ritmi sono altissimi! Alla rete di Cherubini ha risposto Mirisola dopo solo 2'
Che occasione per Camarda!
46' - Grandissima occasione per Camarda! Schema su punizone con la palla che arriva all'attaccante del Milan che chiude troppo col sinistro e spedisce sul fondo
Assegnato 1 minuto di recupero
45' - Adesso è il Belgio a essere pericoloso! Mbangula arriva in area di rigore dove è brava la difesa azzurra a respingere
42' - Ammonito Bartesaghi che ha bloccato l'avversario che stava provando a far ripartire velocemente l'azione. Ne scaturisce una mini rissa in una primo tempo molto intenso
Che azione dell'Italia: Dagasso spedisce sul fondo
41' - Un'azione bellissima degli Azzurrini: Lipani con una magia di tacco fa volare sulla fascia Lulli bravo a mettere in mezzo per Camarda. L'attaccante del Milan protegge palla col corpo e fa una buona sponda per Dagasso che spedisce fuori il tiro
41' - Ci prova Dagasso dalla distanza: il suo sinistro viene smorzato da De Vlieger e Pieklak non ha problemi a bloccare
40' - Giro palla più ragionato in questo momento dell'Italia che sta provando a gestire il possesso con più ordine: il Belgio è comunque molto attento
38' - Il Belgio fa paura quando va in avanti: altro buon lavoro palla al piede di Vermant che mette in mezzo. Attenti gli Azzurrini a spazzare via
37' - Brutta palla persa dal Belgio a centrocampo: contropiede velocissimo di Inacio che si fa metà campo per poi passarla in mezzo a Camarda, il cui tiro viene fermato da Lapage
33' - Una mezz'ora di altissima intensità da entrambe le parti: una partita molto fisica con entrambe le squadre che giocano veloci e che sono molto forti anche dal punto di vista tecnico
31' - Subito Inacio prova ad alzare il baricentro degli Azzurrini: il talento brasiliano viene fermato con l'ennesimo fallo. Si scalda anche il pubblico del Picchi
Immediato pareggio del Belgio
27' - Svarione della difesa Azzurra: bravo Daffara a mandare in angolo ma nell'azione successiva Mirisola riporta il match in parità sfruttando un tiro dalla distanza di Vermant
Cherubini manda in vantaggio l'Italia!
25' - Italia in vantaggio! Ha segnato Cherubini che approfitta di una mischia in area di rigore e con la punta buca il portiere belga
23' - Brutto scontro testa contro testa tra due giocatori del Belgio: intervento dello staff sanitario
22' - Tanta frenesia in campo: c'è voglia di giocare veloce negli Azzurrini (forse un po' troppa)
Doppia occasione per il Belgio
19' - Altra grande azione del Belgio: Vermant trova Sagrado che mette in mezzo. Serve una grande chiusura di Lulli per mandare via la minaccia. Dopi pochi secondi, Sagrado spinge ancora sulla fascia ma questa volta è decisivo Bartesaghi che manda in angolo con una scivolata
Daffara decisivo su Vermant
18' - Buona discesa sulla fascia destra da parte di Vermant che entra pericolosamente in area di rigore: conclusione ravvicinata ma Daffara è bravissimo a dire di no!
14' - Sta conquistando metri in avanti il Belgio con gli Azzurri che stanno commettendo qualche fallo di troppo
Ci prova anche Inacio!
12' - Ancora Azzurri pericolosi: bravo Lulli ad anticipare il difensore belga e a passare a Dagasso che trova Inacio. Tiro rasoterra ma potente di Inacio che viene bloccato da Pieklak ma è un grande inizio dell'Italia
10' - Camarda anticipato prima del tiro ma un'altra azione ben manovrata dagli Azzurri che stanno trovando sempre di più lo spazio sulle fasce
9' - Attenti anche in fase difensiva gli Azzurri che stanno limando bene i velocissimi esterni dei Diavoli Rossi
7' - Entrata dura di Lipani che ferma fallosamente con un pestone De Vlieger: giallo per il nostro centrocampista
6' - Dalla punizione di Dagasso, il pallone arriva a Chiarodia che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore: il tiro finisce alto di molto, ma è un ottimo inizio da parte degli Azzurrini
6' - Bravo Lulli a chiudere Mbangula: gli Azzurri si distendono bene con l'apertura di Dagasso per Inacio che partendo dalla fascia sinistra si accentra: numero e fallo subito dal talento del Borussia Dortmund
4' - L'Italia ha iniziato molto forte (così come aveva finito con la Francia). Pressing altissimo e grande lavoro sulle fasce con gli Azzurrini che devono stare attenti a non sbilanciarsi troppo in avanti
Prima grande occasione per l'italia!
3' - Subito tanto movimento degli Azzurrini a centrocampo: Dagasso e Faticanti fanno diga davanti alla difesa e recuperano un prezioso pallone. Proprio il centrocampista del Venezia mette un cross interessante per Camarda con il portiere belga che pasticcia e manda in angolo
Inizia Italia-Belgio U21: primo pallone toccato da Camarda
Adesso è tutto pronto al Picchi di Livorno: tra pochi istanti il calcio d'inizio di Italia-Belgio U21
E' il momento del Canto degli Italiani!
Le squadre stanno entrando in campo: tra poco gli inni nazionali!
Camarda e Inacio dal 1'
Tutto confermato nell'Italia con Camarda riproposto al centro dell'attacco. A completare il tridente Inacio e Cherubini: in mezzo al campo ci sono Lipani, Faticanti e Dagasso.
Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio U21
ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. Allenatore: Baldini.A disposizione: Palmisani, Mascardi, Mane, D’Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.
BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger. Allenatore: Swerts. A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville.
Italia U21 a caccia della settima vittoria consecutiva
L'Italia U21 arriva alla sfida contro il Belgio con una striscia aperta di sei vittorie consecutive. Gli Azzurrini si avvicinano a un record che resiste dal 1992: sono a due successi dal primato stabilito dall'Italia di Cesare Maldini che proprio in quell'anno conquistò il primo di tre Europei consecutivi
Così come contro la Francia, anche la Nazionale maggiore ha sfidato il Belgio. In questo caso, però, è arrivata una sconfitta. La speranza per i ragazzi di Baldini è di invertire il risultato
Le squadre qualificate agli Europei U21
Come dicevamo, Italia e Belgio sono già qualificate alla fase finale degli Europei Under 21 del 2027, in programma in Albania e Serbia. Di seguito le squadre qualificate alla prossima competizione
Italia U21 agli Europei 2027: le squadre già qualificate e quelle agli spareggiVai al contenuto
Un test "europeo" contro il Belgio
L'Italia Under 21 arriva alla sfida contro il Belgio dopo la bella vittoria per 2-1 in amichevole contro la Francia. Gli Azzurrini di Baldini hanno superato i francesi, che avevano chiuso senza sconfitte il girone di qualificazione agli Europei, grazie alle reti di Camarda e Lipani. Oggi un altro test importante contro il Belgio che è una delle qualificate, insieme all'Italia, ai prossimi Europei di categoria
Belgio-Italia U21 LIVE su skysport.it
L'Italia Under 21 torna in campo per l'ultima amichevole del 2026. Dopo il successo per 2-1 contro la Francia, gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno, con calcio d'inizio alle 18.15. Già qualificata agli Europei del 2027, l'Italia cerca la settima vittoria consecutiva. In questo liveblog, cronaca e tabellino del match
L’unica volta della Nazionale maggiore al Picchi risale ad oltre 20 anni fa cioè al 16 agosto 2006, pochi giorni dopo il trionfo di Berlino. L’Italia Campione del Mondo di Donadoni perde 2-0 contro la Croazia.
Gli Azzurrini sono così a due partite dal record di vittorie consecutive dell’era Cesare Maldini, un primato che resiste dal 1992: l’anno del primo dei tre Europei vinti di fila dagli Azzurrini (altro record).
Silvio Baldini ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive. Ora sono 6, che diventano 8 contando anche i due successi di giugno con l’Under 21 ‘trasportata’ Nazionale maggiore
L’ultimo confronto risale alla fase finale dell’Europeo del 2019: a Reggio Emilia l’Italia si impose 3-1 nell’ultima partita del girone (gol di Barella, Cutrone e Chiesa).
Sono 8 i precedenti con i Diavoli Rossi, con quattro vittorie azzurre, un pareggio e tre successi per il Belgio.
E' la quinta sfida per gli Azzurrini al ‘Picchi’ dove hanno un conto aperto di tre vittorie e un pareggio (uno 0-0 in amichevole nel 1993 contro Israele, in attacco la coppia Inzaghi-Vieri, in panchina anche Cannavaro e Del Piero).
Per l’Under 21 sarà un ritorno in grande stile a Livorno, 25 anni dopo l’ultima volta (un’amichevole Italia-Austria 4-1 del 2001, fra i marcatori Pirlo).