Primo tempo equilibrato nelle occasioni, nonostante il maggior possesso del Belgio (65% contro il 35% dell'Italia). Sei tiri per parte, con gli Azzurrini che hanno centrato più volte la porta (4 contro 3). Due grandi occasioni a testa, una delle quali sprecata da entrambe le squadre. L'Italia si è affacciata più spesso nel terzo offensivo (27 ingressi contro 15), mentre il Belgio ha gestito maggiormente il pallone, completando 222 passaggi contro i 109 degli Azzurrini