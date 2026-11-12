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Italia, i convocati per il Mondiale Under 17 in Qatar e il calendario degli azzurri

Nazionale

Il Ct Daniele Franceschini ha convocato 21 giocatori in vista del Mondiale U17 in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar. Il gruppo dell'Italia, campione d'Europa in carica e terza nell'ultima edizione della Coppa del Mondo, è composto da classe 2009 e due 2010, Francesco Olivieri dell'Atalanta e Federico Croci della Fiorentina. Gli azzurrini sono nel girone con Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan. Di seguito tutti i convocati, il calendario e quello che c'è da sapere sul torneo

Il Mondiale U17 in Qatar si avvicina e il Ct Daniele Franceschini ha diramato la lista dei 21 azzurrini convocati. Un gruppo composto quasi interamente da giocatori classe 2009, con due sole eccezioni: Francesco Olivieri, centrocampista dell'Atalanta, e Federico Croci, attaccante della Fiorentina, nati nel 2010. La maggior parte dei convocati ha quindi 17 anni e fa parte dell'Italia U18. Ma perché partecipano al Mondiale U17? La competizione fa riferimento al percorso qualificazione nella stagione 2025/26 quando gli stessi azzurrini appartenevano ancora alla categoria inferiore. Con l'inizio della nuova stagione sono passati in U18 ma possono comunque partecipare al Mondiale per il quale hanno ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria dell'Europeo di categoria dello scorso giugno.

I convocati dell'Italia U18

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);
Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).

Girone e calendario dell'Italia ai Mondiali U17

Sono 48 le nazionali partecipanti al Mondiale Under 17, che si disputerà dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar, e sono state divise in 12 gironi. L'Italia è stata inserita nel gruppo E insieme a Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan.

  • 20 novembre, ore 16: Italia-Giamaica (Campo 3, Aspire Zone)

  • 23 novembre, ore 15.30: Italia-Costa d'Avorio (Campo 3, Aspire Zone)

  • 26 novembre, ore 15: Italia-Uzbekistan (Campo 5, Aspire Zone)

Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze. I sedicesimi di finale si giocheranno il 30 novembre e il 1° dicembre, gli ottavi il 3 e 4 dicembre, i quarti il 7 e le semifinali il 10. Invece, la finale per il terzo posto è in programma domenica 13 dicembre alle 13.30 mentre quella per il titolo si giocherà alle 17 allo stadio Ahmad Bin Ali di Doha.

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