L'Italia Under 21 riagguanta i pari età del Belgio all'87' e il Ct Silvio Baldini si complimenta con i suoi ragazzi per il 2-2 in amichevole. "Questo è uno di quei pareggi che ti dimostrano che è un gruppo di ragazzi che non si arrende e sa soffrire. Abbiamo incontrato un avversario tosto che poteva farci anche più male, ma abbiamo avuto la capacità di non mollare, di restare in gara: siamo sulla strada giusta, se lavoriamo così possiamo solo crederci", le sue parole a Rai Sport subito dopo il pari di Livorno. "Siamo forti, siamo compatti, possiamo giocarcela con chiunque - ha proseguito Baldini -. Queste partite mi lasciano un senso di forza. Europei? Andiamo là con la voglia di vincere. Poi quello che succederà, succederà. Di sicuro io ci metterò sempre la faccia".