Baldini dopo Italia-Belgio: "Questa Under 21 sa soffrire, siamo forti"azzurrini
Il Ct molto soddisfatto dopo il 2-2 nell'amichevole di Livorno contro il Belgio: "Siamo forti, possiamo giocarcela contro chiunque. Questi ragazzi sanno soffrire", ha detto a Rai Sport
L'Italia Under 21 riagguanta i pari età del Belgio all'87' e il Ct Silvio Baldini si complimenta con i suoi ragazzi per il 2-2 in amichevole. "Questo è uno di quei pareggi che ti dimostrano che è un gruppo di ragazzi che non si arrende e sa soffrire. Abbiamo incontrato un avversario tosto che poteva farci anche più male, ma abbiamo avuto la capacità di non mollare, di restare in gara: siamo sulla strada giusta, se lavoriamo così possiamo solo crederci", le sue parole a Rai Sport subito dopo il pari di Livorno. "Siamo forti, siamo compatti, possiamo giocarcela con chiunque - ha proseguito Baldini -. Queste partite mi lasciano un senso di forza. Europei? Andiamo là con la voglia di vincere. Poi quello che succederà, succederà. Di sicuro io ci metterò sempre la faccia".