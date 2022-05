4/38 ©Getty

Per l'Argentina fu un match di preparazione ai Mondiali di Russia 2018. Al contrario l'Italia - come purtroppo anche in questa occasione - era reduce dalla clamorosa eliminazione dai playoff mondiali contro la Svezia. Dopo l'allontanamento di Gian Piero Ventura, la panchina azzurra venne affidata ad interim a Gigi Di Biagio. L'amichevole terminò 2-0 per l'Albiceleste, in rete nella ripresa con l'ex Inter Banega e Lanzini. Ma chi c'era in campo quella sera? Rivediamo le formazioni, partendo da quella degli Azzurri.