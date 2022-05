Per la Finalissima 2022 contro l'Argentina, in programma mercoledì 1 giugno a Wembley, Roberto Mancini concederà una nuova opportunità al gruppo trionfatore all'Europeo di un anno fa. Facendo a meno di Zaniolo e Kean, che hanno abbandonato Coverciano per problemi fisici, il commissario tecnico azzurro nell'allenamento odierno ha provato i sostituti degli infortunati Verratti e Berardi. Ultima in azzurro per Giorgio Chiellini

ITALIA-ARGENTINA, LE ULTIME DA COVERCIANO