Due vittorie su due per gli Azzurri nella Nations League 2024/25, competizione che registra nuovi protagonisti e splendide conferme. Quali sono i migliori marcatori della Nazionale nell'era Spalletti? Dall'agosto 2023 si sono alternati 16 marcatori diversi per un totale di 26 reti segnate. E davanti a tutti c'è un goleador che non ti aspetti: ha già doppiato i secondi in classifica... (dati Transfermarkt)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT