C'è Erling Haaland in testa alla classifica marcatori all-time della Nations League: l'attaccante della Norvegia ha una media monstre con 19 reti in 16 presenze. Sul podio c'è anche CR7 in terza posizione. E gli italiani? Sono distanti dalla top 10: i migliori marcatori azzurri sono Frattesi e Pellegrini, entrambi con 4 reti

ITALIA-GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI