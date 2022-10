Un protagonista della Serie A sul podio e tante sorprese in stagione. Quali sono i portieri meno battuti in Europa? Nei cinque maggiori tornei la vetta parla italiano, ma allargando il discorso ai tornei professionistici delle cinque leghe (quindi anche Serie B e C) il migliore è un imbattibile spagnolo. Lo dice il suo bilancio: 11 partite senza subire gol! Ecco la top 20 per clean sheet e in coda la classifica assoluta