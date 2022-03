"What a magnificent goal". Il commento estasiato del telecronista inglese, in quella domenica di 22 anni fa, che resterà nella storia della Premier League, è eloquente. Era il 26 marzo 2000, la primavera si palesava con sei giorni di ritardo, ma con un fiore di rara bellezza.



"Un gol che si commenta da solo, un gol straordinario - commentò così a Sky Sport 24 Gianfranco Zola, uno che di meraviglie su un campo di calcio se ne intende -. Forse molti non riescono a comprendere la difficoltà del gesto che è di una difficoltà incredibile, poi riuscire a piazzarla in un punto inaccessibile per il portiere, che era in una buona posizione, non è cosa da poco. Sono quei gioielli che si vedono raramente e che appartengono a quelle categorie di gol da ricordare per molto tempo".



Lo stesso Di Canio nel ricordare la sua prodezza come uno dei momenti più belli della sua vita, utilizzò la formula "Time of perfection" per rivivere quell'esperienza: "Io sono molto autocritico ma qui non c'è nulla di dire, mi è riuscita una cosa, per istinto e follia, che resta nella storia del calcio inglese".