West Ham, Antonio operato a gamba dopo incidente

Aggiornamento sulle condizioni di Michail Antonio, il calciatore del West Ham coinvolto in un grave incidente stradale nella zona dell'Essex e poi ricoverato in un ospedale del centro di Londra. Il club sui profili social ha "confermato che Michail Antonio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura dell'arto inferiore. Michail continuerà ad essere monitorato in ospedale nei prossimi giorni. Tutti nel club augurano a Michail una pronta guarigione e desiderano esprimere la propria sincera gratitudine alla famiglia del calcio per l'enorme sostegno dimostrato dopo la notizia, oltre ad estendere un sentito ringraziamento ai primi soccorritori che hanno assistito Michail subito dopo l'incidente e l'equipe medica che continua ad aiutarlo nel suo recupero in ospedale"

West Ham in campo lunedì sera

Michail Antonio ha collezionato quattordici presenze in questo campionato, undici da titolare, con un gol e assist a referto. Intanto il West Ham è atteso dalla partita di lunedì sera contro il Wolverhampton.