In occasione della festa della donna, i giocatori del West Ham hanno indossato in allenamento delle maglie personalizzate per celebrare le donne più importanti della loro vita. In 15 hanno scelto la mamma, mentre uno ha omaggiato...Serena Williams

Delle maglie speciali personalizzate per omaggiare le donne più importanti delle loro vite. I giocatori del West Ham hanno deciso di celebrare così la festa della donna, indossando delle t-shirt personalizzate nell'allenamento prima del match di Conference League contro l'AEK Larnaca. Ognuno con il proprio numero, ma con dediche diverse. In quindici hanno scelto le rispettive madri, tra cui gli italiani Scamacca ed Emerson Palmieri. "Mum e wife" per l'attaccante ex Sassuolo, "Thai ed Eliana" (rispettivamente i nomi della compagna e della madre) per l'esterno italobrasiliano. "Tutti in squadra erano ansiosi di celebrare questa giornata per riconoscere il contributo che le donne hanno avuto nella nostra vita - ha spiegato il capitano Declan Rice - Personalmente ho scelto di mettere il nome di mia mamma, mostrando il mio apprezzamento per tutto il tempo e gli sforzi che ha speso per aiutare me e i miei due fratelli a diventare gli uomini che siamo oggi".