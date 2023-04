Stagione finita per l'attaccante italiano del West Ham, operato al ginocchio che l'ha tormentato per mesi. "Tornerò più forte di prima", il suo messaggio sui social

"Operazione riuscita. Nessun dubbio, tornerò più forte di prima". Gianluca Scamacca commenta guardando al futuro con ottimismo l'infortunio al ginocchio che, di fatto, ha già messo la parola fine alla sua prima stagione in Premier League.



L'ex attaccante del Sassuolo, oggi al West Ham, si è operato dopo essere rimasto a lungo fermo per problemi al ginocchio, inizialmente ritenuti risolvibili senza ricorrere all'operazione chirurgica. Al rientro dall'ultima sosta per le nazionali, però, i medici del club inglese hanno optato per l'intervento. "Tornerò più forte di prima", assicura il giocatore tramite social dal letto dell'ospedale.